고양시, 범정부 재난대응 안전한국훈련 3년 연속 '우수기관' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복합 재난 대응 역량 입증

안전행정 모범도시 자리매김

경기 고양특례시(시장 이동환)는 행정안전부가 주관한 범정부 '2025년 재난대응 안전한국훈련' 평가에서 우수기관으로 선정됐다고 12일 밝혔다. 이로써 시는 3년 연속 우수기관에 오르며 지속적인 재난대응 역량성과를 입증했다.

고양특례시가 행정안전부가 주관한 범정부 '2025년 재난대응 안전한국훈련' 평가에서 우수기관으로 선정됐다. 고양특례시 제공

AD

재난대응 안전한국훈련은 전국 336개 기관이 참여하는 범정부 훈련으로 기획·설계부터 실시·환류까지 총 17개 지표를 기준으로 평가가 이루어지며, 훈련 기획 및 설계, 토론과 실행 기반, 훈련의 적정성 등 사전·현장·사후 평가를 거쳐 우수기관을 선정한다.

지난 4월 29일 실시한 훈련은 '다중이용시설 지진 및 붕괴·화재'를 주제로 다중이용시설에서 발생할 수 있는 복합재난상황을 가정해, 재난상황실'토론훈련'과 고양 스타필드 '현장훈련'을 동시에 진행하는 통합·연계 훈련 방식으로 실시됐다.

특히, 토론훈련은 이동환 시장의 주재하에 상황판단, 대책회의 등으로 진행됐다. 현장훈련은 이정화 제2부시장이 통합지원본부 설치 및 운영, 현장 수습·복구 활동 등을 지휘하며 상황실과 실시간 연계함으로써 훈련의 완성도를 높였다.

또한, 올해는 재난 발생 초기 피해 확산 방지를 위해 시를 중심으로 16개 유관기관 및 단체 등 지역사회 협력을 통한 재난대응체계를 점검하고, 시민 200여 명이 참여함으로써 복합 재난에 대비하고 초동 대응 역량을 강화하는 데 중점을 뒀다.

시는 지난 6월 발표된 행정안전부 주관 '재난관리평가'에서도 2년 연속 우수기관에 선정된 데 이어, 재난대응 안전한국훈련에서도 3년 연속 우수기관으로 선정됨으로써 재난 대응 전 과정에서 연속적으로 성과를 인정받으며 안전 행정의 모범 도시로 자리매김하고 있다.





AD

이동환 시장은 "재난은 언제 어디서든 발생할 수 있는 만큼 지속적으로 대응체계를 강화하고, 시민의 생명과 안전을 지키는 데 모든 역량을 집중하겠다" 며 "앞으로도 고양특례시를 대한민국을 대표하는 안전도시로 만들어 가겠다"고 강조했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>