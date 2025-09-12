내란특검 "윤석열 재판, 국민 알 권리…중계 신청 적극 검토"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"수사기간 연장 무관하게 하루라도 빨리 진상규명"

내란 특별검사팀(특별검사 조은석)이 12일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 재판 중계와 관련해 "국민의 알 권리 충족 차원에서 적극적으로 신청을 검토 중"이라고 밝혔다.

박지영 특검보는 이날 정례브리핑에서 이같이 밝혔다. 다만 "중계가 되려면 법정 시스템 제반 여건이 되어야 하는 것으로 알고 있다"며 "그런 부분들을 전반적으로 고려해 중계 신청 여부를 결정할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 윤 전 대통령을 비롯한 내란 관련 재판을 맡고 있는 서울중앙지법 형사합의25부(부장판사 지귀연)는 재판 중계 신청을 검토해달라고 요청한 바 있다.

특검법 개정안의 국회 통과와 관련해서는 "수사 기간 연장과 무관하게 하루라도 빨리 진상을 규명하기 위해 노력하겠다"며 "국민의 기대에 어긋나지 않도록 진상 규명에 박차를 가하겠다"고 말했다.

앞서 3대 특검(내란·김건희·채상병)의 수사 기간을 30일 추가로 연장하고, 수사 인원을 늘리는 등 내용을 담은 특검법 개정안은 전날 더불어민주당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 개정안에는 수사 대상 가운데 자수하거나 타인을 고발할 경우 형을 감경 또는 면제하는 조항도 추가됐다.





박 특검보는 수사 인력 증원과 관련해 "현재 내란 특검팀은 법률상 규정된 파견 검사와 수사관 인원을 거의 가득 채운 상태에서 운영 중"이라며 "이로 인해 일선 검찰청의 상황이 좋지 않을 것으로 안다"고 했다. 그러면서 "자수자 및 수사 조력자에 대한 필요적(필수적) 감면 제도가 도입된 것은 내란의 진상 규명에 큰 도움이 될 것"이라며 "실체적 진실을 발견할 수 있도록 관련자들의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 덧붙였다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

