금값, 물가 변동 감안해도 1980년 최고가 넘어

"금, 전세계 불확실성 반영"

최근 금값이 고공행진 하면서 물가 상승을 반영해 조정한 수치로도 45년 전의 최고가를 뛰어넘었다고 블룸버그통신이 12일(현지시간) 보도했다.

금 현물 가격은 지난 9일 런던금시장협회(LBMA)에서 한때 온스당 3674.27달러에 거래되며 사상 최고가를 기록했다. 블룸버그통신에 따르면 금 현물 가격은 이달 들어서만 약 5% 올랐고, 올해 들어선 40% 가까이 상승했다. 올해에만 30번 넘게 사상 최고가 기록을 갈아치웠다.

특히 지난달 말 시작한 랠리는 인플레이션을 반영해 조정한 사상 최고가 기록도 뛰어넘었다고 블룸버그통신은 전했다. 종전 기록은 1980년 1월21일 세워진 850달러로, 이를 현재의 물가로 환산하면 약 3590달러에 해당한다. 블룸버그통신은 "오르는 물가와 통화 가치 하락을 막는 수 세기나 된 헤지 수단으로써 금의 자격이 한층 더 강화된 것"이라고 지적했다. 마라톤 리소스 어드바이저의 포트폴리오 매니저 로버트 멀린도 "금은 수백 년간 역사적으로 이 같은 역할을 해온 독특한 자산"이라며 "자산 관리자들은 재정 적자 지출 규모를 우려하고 중앙은행이 정말로 인플레와 싸우겠다는 우선순위와 의지가 있는지 의심하는 시기에 들어섰다"고 말했다.

금값의 랠리는 도널드 트럼프 미국 대통령이 전 세계를 상대로 무역 전쟁에 돌입하고 감세에 나서는 한편 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed)에 대한 전례 없는 통제를 시도하는 가운데 이어지고 있다. 미국의 고용 둔화와 경기 침체 우려 속에 Fed가 금리를 인하할 것이란 관측이 높아지는 중이다.

블룸버그통신은 1970년대 초에도 이와 유사한 구도가 펼쳐졌다고 짚었다. 당시 리처드 닉슨 전 대통령이 Fed에 저금리를 압박하면서 달러 가치는 떨어졌고 석유 파동까지 벌어진 끝에 1980년 1월 금값은 850달러로 정점을 찍었다. 이 시기는 통화 가치가 폭락하고 물가가 치솟는 한편 경기 침체가 시작되며 미국이 고전하던 때였다. 또 지미 카터 전 대통령은 이란의 미국대사관 인질 사건에 대한 대응으로 이란 자산을 동결했는데, 그러자 두 달간 금값이 2배로 뛴 끝에 결국 850달러까지 올랐다.

퀀텀 펀드의 공동설립자이자 원자재 투자자로 유명한 짐 로저스는 당시 상황에 대해 "모든 나라가 막대한 부채를 쌓고 돈을 찍어내며 자국 통화를 평가절하하고 있었다"며 "나는 그런 시기에는 금과 은이 나를 보호할 방법이란 것도 읽을 수 있었다"고 말했다.





다만 최근의 상승세는 1980년의 급등과 급락이 아니라 훨씬 완만하게 진행되고 있다고 블룸버그통신은 지적했다. 이는 금 시장에 대한 투자자들의 접근성이 더 높아진 데다 시장이 더 유동적이고 투자자층이 두터워졌기 때문이다. 세계은행 전 수석 이코노미스트 카먼 라인하트는 "금은 단지 인플레가 여전히 문제라는 새삼스러운 자각을 반영할 뿐 아니라 세계의 불확실성을 반영한다"며 "불확실성이 있을 때 금은 언제나 중요한 역할을 해왔다"고 말했다.





