에쓰오일, 갯벌 구조 중 순직한 해경 유족에 위로금 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고 이재석 경사 유족에 3000만원 전달

2013년부터 해경 후원…"깊은 애도"

에쓰오일(S-Oil)이 갯벌 고립자 구조 임무 중 순직한 해경의 유족에게 위로금을 전달했다.

안와르 알 히즈아지 에쓰오일 최고경영자. 에쓰오일

AD

에쓰오일은 인천 옹진군 영흥도 인근 갯벌에서 고립된 70대 노인을 구조하다 순직한 인천해양경찰서 고(故) 이재석 경사(34)의 유족에게 위로금 3000만원을 전달했다고 12일 밝혔다. 이 경사는 지난 11일 새벽 3시 30분경 영흥도 꽃섬 인근 갯벌에서 고립자를 구조하는 과정에서, 자신의 구명조끼를 벗어 입혀주고 구조를 마친 뒤 헤엄쳐 나오다 밀물에 휩쓸려 사고를 당했다.

에쓰오일 관계자는 "소중한 생명을 지키기 위해 헌신하다 불의의 사고를 당한 고인의 명복을 빌며, 유족들께 깊은 애도를 표한다"며 "이번 위로금이 슬픔을 극복하고 안정적인 생활을 이어가는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.





AD

에쓰오일은 2013년 해양경찰청과 '해경 영웅 지킴이' 협약을 체결한 이후, 순직 해경 자녀 학자금 지원, 공상 해경 치료비 지원, 해경 부부 휴(休) 캠프, 영웅 해양경찰 시상 등 다양한 후원 활동을 이어왔다. 또 2021년부터는 순직 해경 유족에게 위로금을 지원해 오고 있다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>