KB국민카드, 서금원과 청년 포용금융 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신용관리·맞춤형 금융상품 제공

KB국민카드는 11일 서민금융진흥원과 업무협약을 맺고 청년층을 위한 포용금융을 확대한다고 12일 밝혔다.

KB국민카드와 서민금융진흥원이 11일 서울 중구 서금원에서 '청년층의 금융역량 강화 지원을 위한 업무협약식'을 열었다. 전인수 KB국민카드 상무(왼쪽)와 최인호 서금원 부원장이 기념촬영을 하고 있다. KB국민카드

AD

협약 후 '종합신용관리플러스' 이용권 제공, 청년 금융컨설팅 서비스 연계 지원, 공동 홍보 및 사회적 가치 실현을 위한 협력 활동 등을 추진할 계획이다.

금융 이력이 부족한 청년은 코리아크레딧뷰로(KCB)의 종합신용관리플러스를 통해 본인의 신용상태 진단과 신용점수 향상을 위한 코칭 보고서를 월 1회, 1년간 제공받는다.

KB국민카드는 20·30대 포용금융 지원을 위한 KB국민이지신용대출(청년상생대출) 금리를 낮추는 방식으로 청년 금융 부담 완화와 자립을 돕고 있다.

국가보훈부와 협력해 '청년 제대군인 맞춤형 카드' 사업에 참여 중이기도 하다. KB국민 히어로즈 체크카드를 출시해 단기 복무 후 제대한 청년의 사회 진출을 지원한다.

KB국민카드는 금융감독원이 주관한 제6회 상생협력 금융 신상품 우수사례에 선정된 바 있다. 소상공인을 위한 KB국민카드 소상공인 응원 프로젝트를 시행하는 등 포용금융 대상을 청년층에서 서민·소상공인으로 확장 중이다.





AD

KB국민카드 관계자는 "청년층 금융 역량 강화는 개인의 자립뿐 아니라 사회의 지속 가능한 발전에도 기여한다"며 "앞으로도 청년들의 안정적인 금융 생활을 위한 다양한 서비스 발굴에 앞장서겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>