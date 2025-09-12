'꿈돌이 컵라면' 12일부터 본격 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12~14일 꿈돌이하우스 2호점서 출시 이벤트…유튜버 '맛상무' 참여

이장우 대전시장(왼쪽)이 지난 7월 22일 '꿈돌이라면 컵라면 시식평가회'를 열고 라면을 시식하고 있다.(사진=모석봉 기자)

지난 6월 출시된 봉지형 '꿈돌이라면'이 3개월 만에 80만 개 누적 판매를 기록하며 흥행을 이어 가고 있는 가운데 '꿈돌이 컵라면'이 12일부터 본격 판매에 들어갔다.

대전시는 12일 유성구 엑스포과학공원 내 꿈돌이하우스 2호점에서 '꿈돌이 컵라면' 출시 행사를 열었다.

'꿈돌이 컵라면'은 지역 대표 캐릭터 꿈돌이를 현대적으로 풀어낸 패키지 디자인과 110g 대용량 쇠고기 맛이 특징이다. 대전에서만 만날 수 있는 오프라인 한정판으로, 편의점·마트 등 유통 채널과 관계없이 동일 가격 1900원에 판매된다.

시는 이번 제품이 '도시 정체성과 재미를 결합한 로컬 스낵컬처 상품'으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

지난 6월 출시된 봉지형 '꿈돌이라면'은 3개월 만에 80만 개 누적 판매를 기록하며 대전의 새로운 관광 상품으로 주목받았다. 5일 후속작인 컵라면은 간편성과 휴대성을 더해 시티투어, 축제, 박람회 등 관광 동선과의 연계 효과가 클 것으로 전망된다.

출시 행사는 12일부터 14일까지 사흘간 ▲현장 시식회 ▲포토존 ▲게임체험·경품 이벤트로 꾸며진다. 첫날에는 대전 홍보대사인 유튜버 '맛상무'가 직접 참여해 시식 콘텐츠를 촬영하고 현장 인터뷰를 진행해 분위기를 더욱 달궜다.

맛상무는 "로컬 한정 제품이 가진 매력과 대전 관광과의 궁합"을 강조하며 대전다움이 담긴 간편식의 가치를 소개했다.





이장우 대전시장은 "시민과 함께 만든 지역 캐릭터 상품이 대전 경제의 활력과 관광도시 이미지 제고로 이어지고 있다"며 "다양한 꿈돌이 굿즈 제품군 확대와 성공을 통해 도시브랜드 경쟁력을 높이겠다"고 강조했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

