'힘쎈충남' 김태흠지사 "한 사람의 작은 친절이 누군가의 인생바꿔"

김태흠 지사 "작은 친절이 인생 바꾼다"…유공자·복지대상 시상·성금 전달

김태흠 충남지사

충남도가 사회복지 현장에서 묵묵히 헌신하는 종사자들을 격려하고, 처우 개선과 권익 보호를 약속했다. 11일 열린 '제26회 충남 사회복지의 날 기념식'에서 도는 복지대상 시상과 성금 전달식을 통해 복지 현장의 사기를 높이고, 재정 긴축 속에서도 현장 지원을 확대해온 성과를 강조했다.

이날 행사는 ▲성금 전달 ▲사회복지 유공자 표창 ▲제19회 충남사회복지대상 시상 순으로 진행됐다.

특히 성금은 최근 집중호우 피해를 입은 취약계층을 지원하기 위해 도내 14개 시·군 사회복지협의회가 마련했으며, 충남사회복지공동모금회를 통해 복구 현장에 전달될 예정이다.

유공자 표창은 홍성군 홍성읍 행정복지센터 김대진 주무관, 청양군 사회복지협의회 임홍빈 수석부회장이 수상했다.

사회복지대상은 금강종합사회복지관과 남양유업 천안신공장 등 단체 2곳, 논산정신요양원 김덕래 대표이사 등 개인 7명이 수상의 영예를 안았다.

김 지사는 이날 "복지서비스가 갈수록 복잡하고 다양해지면서 종사자분들의 노고가 크다"며 "도에서도 근무 여건과 처우 개선을 위해 최선을 다하고 있다"고 말했다.

도는 긴축재정 속에서도 '좋은이웃들 사업' 지원금을 2022년 1000만 원에서 2024년 7800만 원으로 대폭 확대했다.

또 복지부 인건비 기준 미준수 시설에 대한 임금체계 개선을 추진했으며, 지난 5월에는 '충청남도 사회복지사협회 지원 조례'를 제정해 종사자 권익 보호와 전문성 향상을 제도화했다.





김 지사는 "한 사람의 작은 친절이 누군가의 인생을 바꿀 수 있다"며 "앞으로도 복지 현장이 더 큰 보람과 긍지를 느낄 수 있도록 '힘쎈충남'이 든든히 뒷받침하겠다"고 강조했다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

