이 대통령 "북한 태도 냉랭, 우리는 끊임없이 타진·노력"

이 대통령, 11일 취임 100일 기자회견

"북미 대화 개선은 한반도 평화 도움"

이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 취임 100일 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 11일 남북관계에 대해 "북한의 태도는 냉랭하다"면서도 "우리는 끊임없이 타진한다. 그리고 노력한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 취임 100일을 맞은 기자회견에서 이같이 밝혔다. 이 대통령은 "대한민국 정부가 과거에는 삿대질하고 무력 침공이라도 한 것처럼 자극했다"면서 "남한 정권이 바뀌어 몇 가지 유화조치를 한다고 해서 그들이 화난 표정을 웃는 표정으로 바꿀 거라 기대했다면 바보다"라고 설명했다.

이어 이 대통령은 "한반도 평화와 안정은 군사적 측면에서도 심각한 문제이긴 하지만 경제적 측면에서도 엄청난 피해를 입힌다"며 "그들(북한)이 웃지 않아서 우리도 화난 표정을 지으면 우리가 손해"라고 지적했다. 그러면서 "이재명이 종북이라서가 아니라 대한민국 안보를 위해서, 경제·민생을 위해서 필요한 것"이라고 부연했다.

이 대통령은 남북 관계에서의 미국 역할도 강조했다. 이 대통령은 "핵 개발, 탄도미사일, 대륙간탄도미사일 문제는 미국이 아주 직접적인 이해관계가 있다"며 "북한 입장에서도 체제 위협의 핵심은 남한이 아니라 미국이라고 생각한다"고 전했다.

또 이 대통령은 "북미 관계가 개선되고 북미 대화 열리는 게 한반도 평화에 도움 된다"며 "우리가 주도하거나 우리 바운더리(경계) 안에서 이뤄져야 한다고 고집할 필요가 없다고 생각한다"고 얘기했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 건넨 '피스메이커' 발언도 이러한 생각에서 나온 것이라고 했다.

동시에 이 대통령은 "지금도 기본적인 생각 변함없다"면서 "우리는 끊임없이 타진한다. 그리고 노력한다"고 강조했다. 대북 방송 중단을 비난하는 목소리에 대해서는 "삐라(전단) 뿌리는 것과 똑같다"고 반박했다.





다만 이 대통령은 "그쪽(북한)은 냉담하다"며 "가장 직접적인 이해관계가 있는 당사자인데 가장 냉담하고 적대적이다. 가장 슬픈 현실"이라고 털어놨다.





