경기도 사회적경제박람회, 12일 수원컨벤션센터서 개막

경기도 수원에서 '사회적경제조직'이 가진 사회적 가치와 지속 가능한 전략을 세계 석학, 사회적경제조직들과 함께 논의하고 미래를 조망하는 행사가 열린다.

경기도와 경기도사회적경제원은 오는 12~13일 이틀간 수원컨벤션센터에서 '2025년 경기도사회적경제박람회'를 연다고 10일 밝혔다.

올해 행사는 '사람을 위한 사회적경제로 세상을 더 이롭게!'를 표어로 ▲국제 콘퍼런스 ▲115개 사회적경제조직이 참여하는 전시·판매 부스 ▲사회 혁신 토크 콘서트 ▲체험형 이벤트 등 관람객과 함께할 수 있는 행사들로 꾸려진다.

경기도는 먼저 올해 UN이 정한 '세계 협동조합의 해'를 맞아 경기도사회적경제박람회의 주요 프로그램인 '모두의 사회적경제 콘퍼런스'에 UN의 인사가 참석해 사회적경제의 국제적 역할을 논의한다.

콘퍼런스는 민선 8기 경기도의 핵심 가치인 '사람 중심 휴머노믹스(Humanomics)'를 반영해 평화(지속 가능한 사회를 위한 사회적경제의 역할), 기후(AI로 대응하는 기후위기), 돌봄(인구구조 변화와 돌봄 사회), 기회(일상에 기회를 더하는 포용적 도시) 등 네 가지 주제를 다룬다.

12일 오후 2시30분 열리는 '평화: 지속 가능한 사회를 위한 사회적경제의 역할' 메인 콘퍼런스는 마헤르 나살 UN 사무차장보의 개회사로 시작한다. 이어 시멜 에심 UNTFSSE(UN 사회연대경제 실무그룹) 의장과 스리니바스 타타 UNESCAP(UN 아시아태평양경제사회이사회) 국장이 기조연설을 한다.

컨퍼런스와 별도로 공공구매 상담회, 사회적경제 새싹투자 밋업데이, 115개 전시·판매 부스 등 공공·기업·사회적경제 조직이 함께하는 협업의 장도 운영된다.

공공구매 상담회에서는 사전 신청자와 공공기관 구매 담당자 간 일대일 상담이, 밋업데이에서는 투자 선배기업의 특강과 투자유치 희망 기업의 IR 발표가 진행되며, 사회적경제기업 홍보 부스에서는 장애인 근로자 생산품, 지역 원료 활용 제품 등 다양한 상품을 구매할 수 있다.

2025 경기도 사회적경제 박람회 포스터

미래세대인 청소년들이 참여하는 프로그램으로는 사회문제 해결 아이디어 발표대회, 사회혁신 토크콘서트가 있다.

총 104개 청소년 동아리가 발굴한 아이디어 중 본선 발표대회를 거쳐 10팀을 선정·시상한다. 대회 전 방송인 수잔 샤키야와 청소년·교사·학부모가 함께하는 '세상을 바꾸는 사회혁신가 이야기' 토크콘서트가 진행된다.

이 외에도 전국 사회적기업협의회·협동조합 포럼, ESG 선도대학 세미나, 전국 햇빛발전소 토론 등 전국 단위 네트워킹 프로그램과 가치투어(사회적경제 도슨트), 가치문방구(인형뽑기), 인생네컷 체험존 등 도민이 즐길 수 있는 체험형 이벤트가 마련된다.





공정식 경기도 사회혁신경제국장은 "사회적경제는 기후위기와 돌봄 문제 등 사회 현안 해결의 새로운 해법"이라며 "이번 박람회가 사람·지역·기업을 연결하는 플랫폼으로 자리매김하길 기대한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

