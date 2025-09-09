조국혁신당, 비대위원장에 조국 추천…11일 당무위서 최종 결정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성 비위 사태 수습 위해 의원들 결정

11일 당무위에서 최종 추대 예정

"어려움 책임지고 헤쳐나가는 역할"

조국혁신당 의원들은 9일 성 비위 사태로 인한 당 내홍을 수습하기 위해 조국 당 혁신정책연구원장을 비상대책위원장으로 추천하기로 했다.

서왕진 원내대표는 이날 비공개 의원총회 후 기자들과 만나 "의원 다수가 비대위원장으로 조국 원장을 당무위원회에 추천하기로 했다"고 말했다. 혁신당 의원들은 지도부가 총사퇴한 지난 7일부터 이날 오전까지 3차례 의원총회를 진행했지만 비대위원장 인선에 대해 결론을 내지 못했다. 하지만 오후 추가 의총에서 조 원장 추천에 의견을 모았다.

서 원내대표는 "찬반 의견이 있었지만 조국 원장이 당의 주요 리더로서 어려움을 책임지고 헤쳐 나가는 게 본연의 역할이라는 의견이 다수였다"고 설명했다.

혁신당은 공식 입장문을 통해 "비상대책위원회는 당 내외 역량을 모아 신뢰를 회복하고 혁신을 실현할 것"이라며 "창당 초심으로 다시 시작하겠다"고 밝혔다.

이에 따라 오는 11일 당무위원회에서 조국 원장이 비대위원장으로 최종 추대될 것으로 보인다.





서 원내대표는 피해자 지원과 관련해 "비대위가 구성되면 피해자를 만나 위로하고 지원하며, 당에 복귀할 수 있는 후속 조치를 협의할 것"이라고 밝혔다. 향후 전당대회 일정에 대해서는 "비대위가 구성되면 새로운 의사결정 체계가 만들어지기 때문에 그때 논의할 수 있다"고 설명했다.





