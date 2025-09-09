李대통령, '권성동 의혹' 토목사업 "즉시 지원 중지" 지시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

권성동 의원 의혹 보도 거론하며 "EDCF 사업비 지원 전이라 다행"

이재명 대통령이 권성동 국민의힘 의원의 개입 의혹이 제기된 필리핀 토목사업 차관 지원사업을 즉시 중지하라고 지시했다.

9일 이 대통령은 페이스북에 해당 의혹을 제기한 기사를 링크하고 이런 메시지를 남겼다. 이 대통령은 "해당 사업에 대해 즉시 절차를 중지할 것을 명령했다"면서 "다행스러운 점은 사업이 아직 착수되지 않은 단계여서 대외경제협력기금(EDCF) 지원 등 사업비가 지출되지 않았다는 점"이라고 언급했다.

전날 한 매체는 지난해 2월 기획재정부가 부정부패가 우려되는 부실 사업으로 판단해 EDCF 차관 지원을 거부했던 7000억원 규모 필리핀 토목 사업이 최상목 기획재정부 장관과 권 의원의 압력에 의해 재개됐다는 내용의 보도를 했다. 이에 이 대통령은 "자그마치 7000억원 규모 혈세를 불필요하게 낭비하지 않고, 부실과 부패로 이어질 수 있는 위험을 사전에 차단했다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.





그러면서 "언론은 권력의 감시자이자 사회의 부패를 막는 소금 같은 존재로, 공정한 세상을 이루는 데 핵심적 역할을 한다"면서 "이번 탐사보도를 통해 진실을 널리 알리며 국민의 알 권리를 보장해 주신 언로의 용기와 노력에 감사를 전한다"고 부연했다.





