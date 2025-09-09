부산 기장군, 기장역 관광안내소 공식 개소… ‘철도 관광 허브’로 키운다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

철도 이용객 증가 맞춰 맞춤형 관광서비스 제공…코레일과 철도 관광상품도 개발

기장군(군수 정종복)이 기장역 내 관광안내소 문을 열고 지역 관광 활성화에 속도를 낸다.

군은 9일 기장역 관광안내소를 공식 개소했다고 전했다. 최근 동해선과 중앙선 철도를 타고 기장을 찾는 관광객이 늘어난 데 따라, 체계적인 관광정보 제공과 맞춤형 편의 서비스를 위해 마련됐다.

기장역사 내 관광안내소.

AD

관광안내소는 오전 9시 30분부터 오후 5시까지 연중 운영된다. 월요일과 명절 당일만 문을 닫는다. 기장역 내부에 개방형으로 설치돼 접근성을 높였으며, 주요 관광지 안내, 교통정보 제공, 홍보물 배부, 철도 관광상품 운영 지원 등 관광 플랫폼 역할을 맡는다.

군은 개소를 계기로 다양한 철도 연계 관광사업을 준비하고 있다. 9월 중에는 코레일과 함께 기차 이용객에게 교통비를 지원하는 이벤트를 열고 오는 11월에는 기장 코스를 활용한 철도 관광열차 상품을 출시해 단체 관광객 유치에 나선다.

정종복 군수는 "관광안내소가 기장을 찾는 방문객들에게 맞춤형 정보를 제공해 여행 편의와 만족도를 높일 것"이라며 "기장의 매력을 알리는 거점 공간으로 운영해 '관광도시 기장' 브랜드를 강화하겠다"고 말했다.





AD

기장군은 지난 4월 코레일 부산경남본부와 '기장역 이용과 철도관광 활성화를 위한 상생협력 협약'을 체결하고 다양한 철도 관광상품 개발을 추진 중이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>