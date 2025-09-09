민주당 창원시의원단, 전임 감사관 수사 의뢰 … 공문서 위·변조, 직권남용 혐의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원특례시의회 더불어민주당 의원단이 창원시 전 감사관에 대한 공문서 위조·변조, 직권남용 등의 혐의 수사를 창원중부경찰서에 의뢰했다고 9일 밝혔다.

민주당 시의원단은 전 감사관이 전임 민주당 소속 창원시장이 추진한 대형사업에 대해 표적 감사로 보일 수 있는 행태를 보였다고 주장했다.

마산해양신도시사업, 진해 웅동1지구 개발사업, 액화수소플랜트사업 등에 대해 부당하게 감사하거나 내용을 숨기고, 감사 자료를 법원에 제출해 관련 재판이나 수사에 영향을 미치려 했다고 강조했다.

이들은 "전임 감사관의 행태는 창원시 행정의 공정성과 신뢰성을 훼손하는 중대한 사안"이라며 "철저한 수사를 통해 진실이 규명되고 창원시 행정 신뢰가 바로 세워지도록 강력히 당부한다"고 했다.

전임 감사관은 2022년 국민의힘 소속 홍남표 전 시장이 취임한 후 개방형 직위인 창원시 감사관으로 임용됐다가 올해 7월 임기 연장 없이 임기를 마쳤다.

앞서 마산해양신도시 공모사업 감사와 사화·대상공원 감사 결과를 발표해 현 국회의원인 허성무 전 창원시장의 총선 출마에 영향을 미쳐, 공직선거법을 위반했다는 혐의로 경찰에 고소, 고발당했으나 모두 무혐의 처리됐다.





그는 재임 당시 표적 감사 의혹 등에 대해 "관련 법령, 소관 부처의 유권 해석 등에 근거해 명백히 위법하다고 판단된 내용이었고 원칙에 따라 진행됐다"고 반박하기도 했다.





