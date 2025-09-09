여행 유튜버 곽튜브 "10월 결혼…새 생명 찾아와"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여행 유튜버이자 방송인 곽튜브(본명 곽준빈·33)가 다음달 비연예인 연인과 결혼식을 올린다.

유튜버이자 방송인 곽튜브. SM C&C

AD

곽튜브는 8일 자신의 유튜브 채널을 통해 "드디어 결혼한다"며 "10월에 바로 결혼식을 치르기로 했다"고 밝혔다. 그는 원래 내년 5월로 예식을 예정했으나 2세 소식을 전하며 계획을 앞당겼다고 설명했다.

곽튜브는 "더 큰 축복이 찾아와 결혼을 당기게 됐다"며 "화목하게 자라 좋은 아버지, 좋은 남편이 되겠다. 너무 행복하다"고 소감을 전했다.

곽튜브의 소속사인 SM C&C도 이날 공식 입장에서 "곽준빈이 오늘 10월 결혼을 하게 됐다"며 "신부는 비연예인으로, 두 사람은 연인으로서 신뢰와 사랑을 쌓아오며 평생의 동반자가 되길 약속했다"고 밝혔다. 결혼식은 양가 친인척 및 가까운 지인들과 함께한 자리에서 비공개로 치러질 예정이다.





AD

곽튜브는 진솔한 여행기를 담아내며 국내 대표 여행 크리에이터로 자리 잡은 인물이다. 해외 곳곳의 생활과 문화를 소개하는 영상으로 구독자 210만명을 모았으며 EBS '곽준빈의 세계기사식당', '추성훈의 밥값은 해야지', MBN '전현무계획' 등에 출연했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>