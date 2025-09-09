에어부산, 11월부터 부산-괌 노선 재운항… 편도 8만9900원부터 특가 판매

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에어부산(대표 정병섭)이 오는 11월부터 부산-괌 노선 운항을 3년 만에 재개한다.

에어부산은 부산-괌 노선을 11월 1일부터 매일 2회 운항한다고 9일 전했다. 이 노선은 2022년 10월까지 운영됐다가 중단됐다.

에어부산 부산-괌 노선 운항 스케쥴.

재운항을 기념해 특가 프로모션도 진행한다. 항공권은 9일 오전 11시부터 16일까지 판매되며 유류할증료와 공항사용료를 모두 포함한 편도 총액이 최저 8만9900원부터 시작한다.

탑승 기간은 11월 1일부터 2026년 3월 28일까지다. 프로모션 기간 내 예약 고객에게는 사전 좌석 지정 시 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰 2매가 추가 제공된다.

항공권 예매와 상세 내용은 에어부산 홈페이지와 모바일 앱·웹을 통해 확인할 수 있다.





에어부산 관계자는 "괌은 가족·연인뿐 아니라 친구 단위 여행객에게도 인기가 높은 휴양지"라며 "차세대 항공기 에어버스 A321 네오(Neo)를 투입해 쾌적하고 편안한 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

에어부산 부산-괌 노선 프로모션 포스터.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

