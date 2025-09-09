경기도, 11월까지 아동주거 빈곤가구 주거환경 개선

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 오는 11월까지 저소득 아동 가구 주거환경 개선에 나선다.

경기도는 최저 주거 면적에 미달하거나 반지하 등 열악한 주거환경에 거주하는 저소득 아동 가구의 주거환경을 개선하는 '아동주거빈곤가구 클린서비스 지원 및 물품 지원 사업'을 오는 11월까지 완료할 계획이라고 9일 밝혔다.

이번 사업은 ▲소독·방역, 도배·장판 교체, 청소, 수납정리 등의 '클린서비스' ▲냉난방기, 공기청정기, 세탁기, 건조기 등의 '물품'을 예산 범위 내 지원하는 사업이다.

경기도가 주거취약 아동 가구를 찾아 벽지를 교체하고 있다. 경기도 제공

AD

지원 대상 가구는 올해 280가구며 선정된 가구에는 200만원 상당의 주거환경 개선 물품(가전제품) 2가지와 100만원 상당의 클린서비스(소독·방역 필수 서비스 포함) 2가지를 선택할 수 있다.

경기도는 앞서 지난달 말까지 도배·장판 77가구, 청소 99가구, 수납 정리 73가구, 해충 제거 및 소독·방역 242가구 등을 지원했다.





AD

김태수 경기도 주택정책과장은 "주거환경이 열악한 아동가구를 지원하는 것은 단순한 생활편의 차원을 넘어 아이들의 건강과 발달, 나아가 삶의 질과 직결되는 중요한 정책"이라며 "앞으로도 경기도와 경기 주거복지센터가 협력하여 안정적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>