경남 마트노조 "홈플러스 폐점 사태, 정부 개입하라"

기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스가 임대료 협상에 난항을 겪은 점포 폐점을 예고한 가운데 경남지역 종사자들이 정부 차원의 해결을 재차 촉구하고 나섰다.

홈플러스 마트 종사자들이 가입한 민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합 경남본부는 8일 경남도청 정문 앞에서 집회를 열고 "정부와 정치권은 홈플러스 회생 절차 정상화를 위해 즉각 개입하라"고 외쳤다.

민주노총 서비스연맹 마트산업노동조합 경남본부가 홈플러스 폐점 사태에 대한 정부 개입을 촉구하고 있다. 이세령 기자

이들은 "홈플러스 대주주 MBK의 점포 폐점은 사실상 청산 절차로의 전환을 목적으로 한 무리한 구조조정"이라며 "수천 명의 노동자와 입점 업주, 지역 상권 붕괴를 초래할 것으로 예상한다"고 주장했다.

이어 "홈플러스는 사회적 기반 시설"이라며 "자구 노력을 통해 회생절차 정상화에 나서고 고용과 영업망 유지, 공공성과 지속가능성을 기반으로 정상화해야 한다"고 강조했다.

또 도청 현관까지 나아가 홈플러스 폐점 사태에 대해 목소리를 내라고 경남도에 요구했다.

민주노총 마트산업노조 경남본부 관계자들이 박완수 경남도지사에게 홈플러스 폐점 관련 목소리를 내라고 요구하고 있다. 이세령 기자

홈플러스는 유동성 악화 등으로 지난 3월 기업회생 절차에 돌입한 이후 지난달 법원으로부터 회생 계획 인가 전 인수합병 허가를 받아 매각을 추진하고 있다.

그러던 중 전국 68개 임대 점포를 대상으로 임대료를 인하해 달라는 내용의 협상을 진행했으나 그중 진전이 없는 15개 점포에 대해 최근 순차적 폐점을 결정했다.

해당 점포는 시흥점, 가양점, 일산점, 계산점, 안산고잔점, 수원 원천점, 화성동탄점, 천안신방점, 문화점, 전주완산점, 동촌점, 장림점, 부산감만점, 울산북구점, 울산남구점 등이다.

경남 도내에는 대형매장 8곳, 익스프레스 매장 10곳 등 총 18개 매장이 있으며 직접 고용된 정직원만 1000여명으로 파악됐다.

그중 진주점, 삼천포점, 김해점, 밀양점 등 4곳은 임차 대형 점포이다.

노조에 따르면 현재 경남에는 폐점이 예고되거나 구조조정에 들어간 점포는 없다.

노조 관계자는 "경남에는 임차 매장들이 최근 계약 갱신을 했지만, 홈플러스 자체가 없어지면 계약이 갱신됐어도 소용이 없다"라며 "다른 지역 홈플러스 근무자들이 권고사직, 월급 삭감 등으로 어려움을 호소하는데 경남도 언제 그렇게 될지 몰라 불안하다"고 말했다.

"폐점이 예고된 곳은 없지만, 입점 매장이 급격하게 빠져나가고 있다"며 "입점 매장이 없어진 자리를 자체 상품으로 채워 넣어야 해 근무 강도가 더 세지고 있다"고 호소했다.

그러면서 "정부와 정치권이 나서서 이 사태를 해결해 달라"며 "실업 위기에 처한 10만 노동자를 구해달라"고 했다.

홈플러스 폐점 사태 관련 정부 개입 촉구 농성을 위한 마트노조 천막. 이세령 기자

노조는 집회에 이어 오는 13일 홈플러스 살리기 전국 동시 다발 집회 당일까지 도청 앞에 천막을 치고 농성을 벌인다.

그러나 천막을 집회 신고 당시 장소와 달리 도청 정문 누리호 모형 앞 황색 안전지대에 설치하면서 관계 공무원 측과 강하게 충돌해 폭행과 손가락 끼임 사고가 발생했다.

안전지대는 교통사고나 비상 상황이 발생할 때 보행자와 위급 차량의 안전을 위해 마련된 공공 대피 공간으로, 도로교통법에 따라 안전지대 사방 10m 이내에 차량을 정차 또는 주차할 수 없다.

관할 구청과 도청 측은 안전 등을 이유로 천막 철거를 요구했으나 노조 측은 당초 설치 예정 장소인 도청 정문 옆 인도가 도민 통행을 방해하고 천막 줄 등에 걸려 넘어질 우려가 커, 오히려 안전지대가 적합하다며 맞섰다.





노조는 다음 날인 9일 도청 측과 간담회를 열고 천막농성 종료일까지 설치 장소를 누리호 앞으로 고정하도록 요구할 방침이다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

