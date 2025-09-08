한일 국방장관 "北核 대응 한미일공조 지속…북러 협역에도 공동대응"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첨단기술 분야서도 협력 강화키로

한일 국방장관이 8일 회동을 갖고 한반도의 완전한 비핵화에 대한 확고한 의지를 재확인 했다. 아울러 북한의 핵및 미사일 위협에 대응하여 한미일 공조를 지속해 나가는 한편 북-러 군사협력 심화에 대해서도 공동 대응키로 했다.

AD

안규백 장관과 나카타니 겐 일본 방위대신은 이날 서울 국방부 청사에서 서울안보대화(SDD) 계기에 한일 국방장관회담을 개최하고 공동보도문을 통해 이같이 밝혔다. 일본 방위대신의 방한은 2015년 이후 10년 만이다.

양 장관은 방위대신의 방한이 국교정상화 60주년인 올해에 성사된 것을 환영했다. 아울러 지난달 23일에 개최된 한일 정상회담에서 역내 전략 환경 변화 속에 양국 간 전략적 소통을 강화하기로 한 것을 상기하면서, 양 국방당국 간에도 소통을 강화해 나가기로 했다.

이를 위해 두 장관은 양 상호방문 및 국방장관회담을 포함한 양 국방당국 간 정례협의, 인적교류를 더욱 활성화해야 한다는 데 의견을 모았다. 인적교류의 하나로 양 장관은 올해 11월에 예정된 자위대 음악축제에 한국 군악대의 참가를 환영했다.





AD

양 장관은 아울러 급변하는 안보환경 가운데 한일·한미일 협력을 안정적으로 추진해 나가는 것이 중요하다는 데 의견을 같이했다. 특히 양국 국방협력 관계를 미래지향적으로 발전시켜 나갈 필요성에 공감했다. 특히 인공지능(AI), 무인체계, 우주 등 첨단과학 기술 분야에서 미래 지향적이고 상호 호혜적인 협력 가능성을 모색해 나가기로 했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>