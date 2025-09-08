관광공사 북한산 사기막야영장 친환경 캠핑 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국관광공사가 북한산 사기막야영장에서 개최되는 친환경 캠핑 행사 '2025 고캠핑 스쿨'에 참여할 야영객을 오는 24일까지 모집한다.

고캠핑 스쿨은 '깨끗하GO!, 안전하GO!, 맛있GO! 즐겁GO!'를 구호로 캠핑 초보자들에게 올바른 캠핑문화를 전파하기 위해 마련된 행사로 올해 4년 차를 맞았다. 오는 10월17~18일, 10월24~25일 2회로 나눠 진행되며 온라인 추첨을 통해 1회당 20팀씩 총 40팀을 선발된다.

AD

이번 캠핑스쿨에는 ▲안전캠핑 및 텐트 설치 교육 ▲야영장 곳곳을 누비며 미션을 해결하는 '캠핑지구력 향상 에코티어링' ▲친환경 캠핑 히어로 찾기 이벤트 ▲별자리 관찰 등 다양한 프로그램이 마련된다.

자세한 내용은 고캠핑 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다. 참가신청도 공식 인스타그램에서 할 수 있다.

북한산 사기막야영장은 2024년 공공우수야영장 친환경 부문에 선정된 탄소중립형 야영장이다. 전기·수소차 등 무공해 1종 자동차만 출입할 수 있으며, 일반 내연 차량 이용자는 외부 주차장에서 무료 전기셔틀버스를 이용해야 한다.

관광공사 차혁진 레저관광팀장은 "이번 행사를 통해 청정 자연 환경 속에서 캠핑도 즐기고 다양한 체험프로그램을 통해 저탄소 여행의 의미도 되새겨보는 좋은 계기가 되기를 바란다"고 밝혔다.





AD

관광공사는 캠핑의 계절 가을을 맞아 다양한 캠핑 행사를 진행한다. 관광공사 부산울산경남지사는 오는 9월15일부터 21일까지 거창에 있는 7개 캠핑장과 협업해 '착한캠핑' 캠페인을 추진한다. 행사 기간 중 거창군을 찾은 야영객은 군 내 전통시장과 식당, 관광지 등에서 지출한 금액의 최대 2만원까지 '거창사랑상품권'으로 환급받을 수 있다. 19일과 20일에는 경남관광기업지원센터의 관광스타트업과 함께 다양한 체험 프로그램이 운영돼 방문객들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>