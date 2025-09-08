광주 서구, 음식물류 폐기물 관리 '국무총리 표창'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전년比 267.8톤 감량…"자원순환 실현"

광주시 서구가 환경부 주관 '2025년 음식물류 폐기물 관리 지자체 성과평가'에서 국무총리 표창을 받았다.

광주시 서구가 환경부 주관 '2025년 음식물류 폐기물 관리 지자체 성과평가'에서 국무총리 표창을 받았다. 광주 서구 제공

AD

8일 서구에 따르면 이번 평가는 전국 228개 기초자치단체를 대상으로 실시됐으며, 시·도별 우수 지자체에 대해 서류심사와 현장평가를 종합해 선정됐다. 주요 평가 항목은 음식물류 폐기물 관리 현황과 기관장의 정책 추진 의지, 주민 참여도 등이다.

구는 ▲음식물쓰레기 감량기 매년 10대 지원 ▲공동주택 RFID 종량기 보급률 83% 달성 ▲일반주택가까지 RFID 종량기 보급 확대 등을 통해 음식물류 폐기물을 전년 대비 267.8t 줄이는 성과를 거뒀다.

또 ▲음식물쓰레기 감량 실적 우수 아파트 및 다량배출사업장 선정 ▲초등학생 대상 음식물쓰레기 줄이기 포스터 공모전 등 자발적 감량 문화 확산을 위한 주민 참여형 정책도 높은 평가를 받았다.

김이강 구청장은 "이번 수상은 주민들의 성숙한 참여 의식과 체계적인 정책 추진이 함께 이뤄낸 결과다"며 "앞으로도 지속가능한 자원순환 사회 실현을 위해 선도적인 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





AD

한편, 구는 자원순환 실천문화 확산을 위해 자원순환관리사를 육성하고 전 동에 설치된 자원순환가게를 통해 페트병, 종이팩, 캔, 폐건전지 등 다양한 재활용품을 수거해 총 1,604명의 주민에게 2,600여만원의 보상금을 지급한 바 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>