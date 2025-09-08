LS증권, 로보스토어 가입 고객 대상 주식거래 이벤트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LS증권은 로보스토어 서비스 가입 고객을 대상으로 주식거래 이벤트를 진행한다고 8일 밝혔다.

LS증권 로보스토어는 인공지능 및 빅데이터 분석 등을 통해 종목 추천, 매매 신호 등을 제공하는 다양한 서비스가 입점되어 있다. 고객 성향에 맞는 서비스를 선택해 투자에 활용할 수 있다.

LS증권은 로보스토어 내 서비스 가입 고객이 이벤트 기간 중 일주일간 국내주식을 1000만원 이상 또는 1억원 이상 거래하면 추첨을 통해 매주 70명에게 주식상품권을 증정한다.

추첨은 일주일마다 진행된다. 주 단위별 중복 당첨도 가능하다.

이벤트 기간은 9월8일부터 10월 2일까지다. LS증권 주식계좌를 보유한 고객 누구나 홈페이지, 투혼HTS, 투혼MTS를 통해 서비스 가입 및 이벤트 신청이 가능하다.





로보스토어 서비스 가입 시 당일 매매분부터 주식거래 수수료율 0.10%가 적용된다. 최초 가입 고객은 14일간 별도 수수료율 변동 없이 서비스를 이용할 수 있다.





