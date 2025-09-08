의정부도시공사, 레드서클 캠페인 앞장…직원·시민 건강 동행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 의정부도시공사(사장 김용석)는 지난 1일부터 5일까지 '2025 레드서클 캠페인'을 성황리에 마무리했다. 이번 캠페인은 질병관리청이 지정한 '심뇌혈관 질환 예방 관리 주간'에 맞춰 전 직원과 시민이 함께 참여한 가운데 진행됐다.

의정부도시공사가 지난 1일부터 5일까지 '2025 레드서클 캠페인'을 진행하고 있다. 의정부도시공사 제공

AD

캠페인 동안 레드서클 존을 운영하여 직원과 시민을 대상으로 혈압·혈당·맥파 측정과 건강 퀴즈 이벤트를 진행해 큰 호응을 얻었다. 특히 올해는 캠페인 3년 차를 맞아 기존의 직원 대상 활동에서 나아가 시민참여까지 확대함으로써 건강한 지역사회 조성에 기여했다. 참여자들은 QR코드를 통해 심뇌혈관 관련 퀴즈를 풀며 건강관리에 대한 관심을 높였고, 추첨을 통한 경품도 제공받았다.

이번 캠페인과 건강검진 결과를 바탕으로 심뇌혈관 질환 고위험군을 선별하였으며, 이들은 의정부체력인증센터와 연계해 체력 인증, 맞춤형 운동 처방, 보건관리자와의 지속적인 상담 등 사후 관리 프로그램으로 이어질 예정이다.





AD

김용석 사장은 "이번 캠페인은 직원과 시민이 함께 건강한 생활 습관을 돌아보고 개선할 기회를 마련했다는 점에서 매우 의미가 크며, 앞으로도 일회성에 그치지 않고 건강한 직장 문화 조성과 지역사회 기여라는 ESG 경영 가치 실현에 앞장서겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>