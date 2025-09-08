세종시·고용노동부, 일자리 박람회… '구인난·취업난 해소' 목적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 12일 정부세종청사 체육관 2층 다목적홀에서 뿌리산업과 전문과학기술업의 구인난을 해소하고 관련 인재들의 취업을 돕기 위한 '채움 박람회'가 열린다

8일 세종시에 따르면 이 행사는 고용노동부와 공동으로 주최하고, (재) 세종일자리경제진흥원이 주관한다. 구직자들에게 현장 중심의 채용 기회를 제공하기 위해 마련됐다는 것이 관계자 설명이다.

박람회는 ▲코아비스 ▲엘이디라이텍㈜ ▲㈜다모테크 등 뿌리산업 9개 사와 ▲㈜마크로젠 ▲㈜워터아이즈 ▲데일리소프트㈜ 등 전문과학기술업 11개 사가 현장 면접과 채용 상담을 진행한다. ▲세종일자리경제진흥원 ▲세종상공회의소 ▲홍익대 세종캠퍼스 산학협력단 등 10개 유관기관도 동참해 일자리 관련 정보도 제공한다.

특히 전문 강사 취업특강, 고용노동부 정책 홍보 설명회, 기업설명회 등 최신 취업 동향을 알아볼 수 있는 프로그램도 준비됐으면, 이력서와 자기소개서 작성 지원, 면접 메이크업과 증명사진 촬영 등 구직자를 대상으로 한 맞춤형 서비스가 함께 제공된다.





김현기 경제산업국장은 "2025 세종 빈 일자리 채움 박람회는 단순한 행사를 넘어 구직자에게 희망을 주는 기회가 될 것"이라며 "양질의 일자리 발굴과 취업 정보 제공, 일자리 미스매치 해소를 위해 노력하겠다"고 말했다.





