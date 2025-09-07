애슐리퀸즈, 타바스코와 손잡고 '시푸드 시즌' 시작

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'폴링 인 시푸드' 콘셉트

타바스코와 콜라보 진행

이랜드이츠가 운영하는 애슐리퀸즈가 '시푸드 시즌'을 시작했다고 7일 밝혔다.

시푸드 시즌은 애슐리퀸즈에서 가장 사랑받는 시즌 중 하나로, 올해는 제철코어 트렌드에 맞춰 '폴링 인 시푸드(Falling In Seafood), 우리가 사랑한 제철 시푸드'를 콘셉트로 준비했다. 이번 시즌에는 글로벌 핫소스 브랜드 '타바스코'와 콜라보레이션을 진행했다.

애슐리퀸즈 타바스코 핫소스 4종 및 하리사 피쉬 필렛 with 타바스코 핫소스. 이랜드이츠

타바스코는 미국의 매킬레니 사가 1868년부터 생산하고 있는 핫소스 브랜드로, 소스의 맵기 단계별로 다양한 선택지를 제공하고 있다. 이번 콜라보를 통해 애슐리퀸즈는 타바스코 소스를 활용한 메뉴 개발과 함께 ▲타바스코 오리지널 핫소스 ▲타바스코 치포틀레 소스 ▲타바스코 스콜피온 소스와 오는 10월 중에 출시될 신제품 ▲타바스코 할라피뇨 핫소스까지 4종의 핫소스를 애슐리퀸즈의 샐러드바 메뉴와 페어링할 수 있게 소스 샘플러에 배치했다.

애슐리퀸즈가 이번 시즌에 선보이는 시푸드 샐러드바 메뉴는 총 10종이다. ▲보일링 시푸드(디너, 주말) ▲하리사 피쉬 필렛 위드 타바스코 핫소스(디너, 주말) ▲홍콩 타이푼 쉘터 크랩 ▲감베리 로제 페투치네 ▲크랩 비앙코 피자 ▲스페니쉬 시푸드 빠에야 ▲부야베스 ▲주꾸미 스피니치 라비올리(디너, 주말) ▲고르곤졸라 오징어 감태 뇨끼 ▲미나리 얼큰 꽃게탕까지 전 세계의 해산물 요리를 준비했다.

애슐리퀸즈는 늦여름부터 초가을까지 제철인 무화과를 활용한 시즌 한정 디저트 4종도 함께 선보인다. ▲무화과 쇼트 케이크 ▲피그 피그 플랫 브레드 ▲무화과 쫀득쿠키 ▲무화과 쉬폰 샌드 등이 준비돼 있다. 또한 별도로 주문해 즐길 수 있는 스테이크 메뉴 '서프 앤 터프 스테이크 위드(with) 타바스코 치포틀레 소스'도 준비했다.





애슐리퀸즈 관계자는 "매운맛과 최고의 궁합을 자랑하는 시푸드 시즌을 맞아 핫소스를 대표하는 브랜드 타바스코와의 콜라보를 진행했다"며 "4단계의 핫소스를 각각의 메뉴에 취향대로 조합해 먹는 이색적인 재미도 느끼실 수 있을 것"이라고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

