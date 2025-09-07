"LG, 7기 에이머스 해커톤 개최…상위 3개 팀에 LG 입사 특전"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2570명 중 102명 본선 진출…25대 1 경쟁률

곤지암 리조트 고객 메뉴 수요 예측 AI 모델 개발 과제

대상·최우수상 등 3개 팀에 상금 1000만원·입사 서류 전형 면제

LG가 인공지능(AI) 기술로 산업 현안을 해결하는 실전형 경진대회인 'LG 에이머스(Aimers) 해커톤'을 열었다.

이번 7기 대회는 6~7일 경기도 이천 LG인화원에서 열렸으며, 지원자 2570명 가운데 온라인 교육과 예선을 거쳐 25대 1 경쟁률을 통과한 102명이 본선에 참가했다.

대회 주제는 LG 계열사 디앤오(D&O)가 제시한 '곤지암 리조트 식음업장 고객 메뉴 수요 예측 AI 개발'이었다. 참가자들은 방문객 수와 업장별 매출 데이터 등을 활용해 식자재 관리, 인력 배치, 고객 만족도 향상 방안을 제시하는 AI 모델을 설계했다.

LG 에이머스(Aimers) 해커톤 참가자들 모습. LG

AD

LG는 대상(고용노동부 장관상)과 최우수상(LG AI연구원장상) 등 상위 3개 팀을 선정해 10월 시상할 계획이다. 수상팀에는 총 1000만원의 상금과 함께 LG 입사 지원 시 서류 전형 면제 혜택이 주어진다.

LG 에이머스는 구광모 ㈜LG 대표의 "인재가 기술과 혁신의 출발점이며 국가 경쟁력의 원천"이라는 철학을 반영해 2022년 하반기부터 진행 중인 청년 AI 인재 육성 프로그램이다. 지금까지 1만7000명이 교육 과정을 거쳤다.





AD

해커톤은 매년 여름과 겨울 방학에 맞춰 열리며, 만 19~29세 청년 중 AI 기초 지식과 코딩 능력을 갖춘 지원자라면 누구나 참가할 수 있다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>