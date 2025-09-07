SKT, 도쿄서 한국 AI 기업 일본 진출 교두보 마련

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘K-AI 얼라이언스 글로벌 밋업’ 개최

44개 기업 참여…양국 스타트업·투자자 교류의 장

‘K-AI 얼라이언스 글로벌 밋업’ 참가자들이 지난 5일 일본 도쿄에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 사진=SKT

SK텔레콤이 한국 인공지능(AI) 스타트업의 글로벌 진출을 지원하기 위해 일본에서 대규모 협력 행사를 열었다. SKT는 지난 5일 일본 도쿄에서 'K-AI 얼라이언스 글로벌 밋업(K-AI Alliance Global Meetup in Tokyo)'을 개최했다고 7일 밝혔다.

행사에는 SKT를 비롯해 K-AI 얼라이언스 소속 17개 기업이 참여했으며, 일본 측에서는 NTT, 미쓰비시상사, 미즈호 은행 등 주요 대기업과 프리퍼드 네트웍스 같은 스타트업, 그리고 NTT 도코모 벤처스, PKSHA 등 벤처캐피탈 관계자들이 자리했다.

국내 AI 스타트업들은 IR 피칭과 네트워킹을 통해 사업 내용을 소개했다. 이날 무대에 오른 기업은 ▲'AIX'의 셀렉트스타, 스튜디오랩, 마키나락스, 올거나이즈, ▲'AI 인프라'의 엘리스그룹, 래블업, ▲'AI 로보틱스'의 리얼월드, ▲'AI 서비스'의 스캐터랩, 라이너, XL8, 이모코그, 사운더블 헬스 등이다. 일본 벤처 캐피털 글로벌 브레인의 이경훈 대표와 일본 진출 경험을 가진 기업인들도 성공 노하우를 공유했다.

이번 밋업에는 한·일 양국에서 총 44개 기업이 참석해 폭넓은 교류가 이뤄졌다. 송지영 사운더블 헬스 대표는 "현지 기업과 직접 접점을 만들 수 있어 의미 있었다"고 전했고, 다카하시 카즈히코 NTT 사업개발실 담당부장은 "한국 AI 기업에 대한 이해를 높일 수 있는 소중한 기회였다"며 향후 협력에 기대를 나타냈다.

유영상 SKT CEO는 개회사에서 "일본은 AI 산업이 빠르게 성장하는 시장으로 우리나라 기업들에게 새로운 기회의 땅"이라며 "한국 AI 기업들의 일본 진출과 글로벌 확장을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





2023년 2월 SKT 주도로 출범한 K-AI 얼라이언스는 현재 37개 멤버사로 확대됐다. 최근에는 로보틱스 파운데이션 모델 기업 리얼월드, 데이터 센트릭 AI 기업 셀렉트스타, 리걸테크 기업 로앤컴퍼니, 보안 기업 S2W 등 7개사가 새로 합류한 바 있다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

