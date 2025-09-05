강원도, 소상공인 숙박 기획전 추진… 500개 업체 홍보 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 성남 ㈜놀유니버스 본사서 업무협약 체결

김진태 지사 "대한민국 1등 관광플랫폼과 손 잡을 수 있게 돼 큰 행운"

강원특별자치도(도지사 김진태)는 5일 경기 성남 ㈜놀유니버스 본사에서 소상공인 온라인 플랫폼 활용 마케팅 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

AD

이번 협약을 통해 도내 500여 개 숙박업체를 대상으로 오는 10월 1일부터 28일까지 약 4주간 '강원특별자치도 소상공인 숙박 기획전'을 진행하며 참여 업체당 100만원 상당의 광고를 지원한다.

이를 통해 플랫폼 활용 경험이 부족한 숙박업 소상공인의 온라인 판로를 지원하고, 나아가 소상공인의 마케팅 역량 강화와 체류 관광객 확대 효과가 기대된다.

김진태 도지사는"이번 협약을 통해 도내 500개 숙박업소에 홍보 지원이 이뤄지게 됐다"며 "과거 도에서도 배달앱이나 관광안내앱을 직접 구축해 운영했으나 결과가 실망스러웠던 경험이 있다. 민간에서 잘하는 영역은 민간에 맡기는 것이 가장 이상적"이라고 말했다.





AD

이어 "대한민국 1등 관광플랫폼과 손잡을 수 있게 된 것만으로도 큰 행운이라 생각한다"며 "도가 대한민국 1등 관광지로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>