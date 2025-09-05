전북도, 대형마트·축산물 판매업소 60곳 '원산지 표시' 단속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사과·배·소·돼지·닭고기 등 품목

전북도가 오는 8일부터 내달 2일까지 4주간 대형마트와 축산물 판매업소 등 60여곳을 대상으로 원산지 표시 단속을 실시한다.

전북도 청사 전경.전북도 제공

5일 도에 따르면 이번 점검은 추석 명절을 앞두고 농·축산물 원산지 표시 위반 행위를 근절하기 위해 추진됐으며, 현장 단속과 함께 원산지 표시제 교육을 병행해 공정한 유통 질서 확립에 주력할 계획이다.

단속 품목은 추석 선물 수요가 많은 사과·배 등 과일류, 소·돼지·닭고기 등 축산물, 고사리 등 산채류이다. 주요 단속 대상은 ▲원산지 거짓 표시 및 미표시 ▲표시 방법 위반 ▲거래내역 비치·보관 여부 ▲수입 농·축산물의 국내산 둔갑 및 혼합 판매 등이다.

특히 원산지를 거짓 표시할 경우 최대 7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금, 미표시 행위에는 최대 1,000만원 과태료가 부과되는 등 강력한 처분이 내려진다.

도는 소비자의 알 권리를 침해하는 원산지 표시 위반을 중대한 위법행위로 간주하고 있으며, 이번 단속을 통해 위반 사례에 대해서는 철저한 조사와 강력한 조치를 한다는 방침이다.

오택림 도민안전실장은 "원산지 표시 위반은 소비자와 생산자 모두를 속이는 심각한 불법행위다"며 "앞으로도 단속과 홍보를 병행해 도민이 안심하고 먹을 수 있는 유통 환경을 만들어가겠다"고 말했다.





한편, 전북도는 식품위생, 축산물, 원산지, 공중위생, 의약품, 청소년, 환경, 부동산, 산림보호 등 민생과 직결된 불법 행위를 발견할 경우 전북도 특별사법경찰과 또는 안전신문고 앱을 통해 신고해줄 것을 당부했다.





