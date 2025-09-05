카카오페이로 에어비앤비 예약하면 10% 할인…국내 결제사 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월31일까지 할인 프로모션



카카오페이는 국내 결제사 최초로 글로벌 숙박 공유 플랫폼 에어비앤비에서 숙소를 예약하면 최대 10% 할인 혜택을 제공한다고 5일 밝혔다.

추석 연휴를 앞두고 여행을 계획하는 이용자를 위해 이날부터 다음 달 31일까지 이번 프로모션을 진행한다.

에어비앤비에서 처음 숙소를 예약하는 이용자는 카카오페이로 20만원 이상 결제 시 결제 요금의 10%(최대 5만원)를 즉시 할인받을 수 있다. 할인 적용된 숙소의 숙박 개시 가능 기한은 오는 11월30일까지다.

카카오페이는 이번 프로모션에 카카오페이의 데이터 기반 마케팅 역량을 접목했다. 항공과 여행 관련 업종의 결제 이력은 있지만 아직 에어비앤비 이용 경험이 없는 잠재 고객을 찾아내 맞춤형 혜택을 안내할 계획이다.

카카오페이는 현재 4000만명 이상의 이용자를 확보했다. 생활 금융 플랫폼 중 마이데이터 가입자가 가장 많다. 정보 이용에 동의한 이용자의 결제·금융 데이터를 분석해 높은 수준의 맞춤형 서비스를 구현할 수 있다.

한편 에어비앤비는 추석 한국인 여행객들을 대상으로 프랑스나 이탈리아 등 장거리 여행지에서 현지인처럼 살아보는 '열흘간의 추석살기' 캠페인을 제안하고 있다.





예약 단계에서 결제 수단을 카카오페이로 선택하면 카카오페이머니나 등록된 카드로 편리하게 결제하고 혜택을 받을 수 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

