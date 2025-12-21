고환율에 먹는것부터 숨이 '턱턱'…수입물가 폭등 '커피 280%·소고기 60%' 올라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수입 원재료 올라 가공식품·외식 물가 상승 압박

고환율 장기화로 수입 물가가 전반적으로 급등하고 있다. 국제 시세 변동에 원·달러 환율 상승이 겹치면서 커피와 소고기 등 주요 수입 식료품의 원화 환산 가격이 최근 5년 새 큰 폭으로 올랐다. 수입 물가는 시차를 두고 소비자 물가에 반영된다.

21일 한국은행 경제통계시스템(ECOS)에 따르면 커피 수입물가지수는 2020년을 100으로 할 때 지난달 달러 기준 307.12, 원화 기준 379.71을 기록했다.

커피 국제 시세 급등으로 달러 기준 수입 단가가 5년간 3배로 뛰었고, 여기에 환율 상승까지 겹치면서 원화 기준 수입 가격은 같은 기간 거의 4배 수준으로 오른 것으로 나타났다.

소고기 수입 물가도 같은 기간 달러 기준 30% 상승했지만 원화 기준으로는 60.6% 올랐다. 돼지고기(30.5%), 닭고기(92.8%), 치즈(약 90%), 과일(30.5%) 등도 원화 기준 상승 폭이 컸다.

대부분 수입에 의존하는 콩(37.2%), 옥수수(35.3%), 밀(22.1%)도 원화 기준으로 20% 넘게 상승했다. 위스키는 31.5%, 와인은 20% 각각 올랐다. 주스 원액은 120.2%나 뛰었다. 냉동 채소는 82.8%, 견과 가공품은 61.6% 각각 상승했다. 설탕의 원료인 원당(51.7%)도 높은 상승률을 보였다.

기간을 지난 1년으로 좁혀 보면 달러 기준 수입 물가는 하락했지만 원화로 환산한 수입 물가를 보면 오히려 옥수수, 과일, 커피, 어육, 주스 원액 등의 품목이 상승했다. 커피는 1년 전보다 달러 기준으로는 1% 떨어졌지만, 원화 기준으로는 3.6% 올랐다. 과일 수입 물가는 1년간 달러 기준 2.8% 내렸으나 원화로 환산하면 1.8% 상승했다.

용도별로 보면 중간재 음식료품 수입 물가는 5년간 달러 기준 50.6% 오르는 사이 원화 기준으로는 86.2% 상승했다. 원재료 농림수산품도 달러 기준 21.1% 상승했지만 원화 기준으로는 49.7% 올랐다. 특히 농산물(62.4%)과 축산물(50.8%)의 상승률이 두드러졌다.





한편, 달러 대비 원화 환율은 지난 9월 이후 달러당 1400원 위에 머물고 있다. 한국 개인·연금 등의 해외 투자가 크게 늘어난 가운데 11월엔 한국 시장에서 외국인들이 주식을 대거 팔면서 정부의 잇따른 대책에도 고환율이 심화했다. 고환율이 수입 원재료 가격을 끌어올리면서 가공식품과 외식 물가 부담도 커지고 있다는 분석이다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

