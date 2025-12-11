본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?[농업 바꾼 FTA]③

세종=주상돈기자

입력2025.12.11 08:51

수정2025.12.11 09:29

시계아이콘01분 42초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

선별·보관·판매까지…과일 경쟁력 높이는 APC

"자유무역협정(FTA) 국내보완대책을 통해 설립된 '충주거점 산지유통센터(APC)'는 단양과 제천, 음성, 괴산 등 충청북도 북부권에 위치한 농가 650곳에서 생산한 사과를 세척·선별·포장·출하하는 과실전문 APC입니다. 생산단계부터 관리하고 사과 브랜드화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또 저온저장고와 선별기 등을 통해 비용을 줄여 농가엔 더 큰 수익을, 소비자들에겐 품질 좋은 사과를 안정적으로 공급하고 있습니다."(이상복 충북원예농업협동조합 충주거점APC 유통사업본부장)


멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?[농업 바꾼 FTA]③ 지난 2일 오후 선별기를 통해 찾아낸 속이 썩은 사과. 주상돈 기자
AD
멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?[농업 바꾼 FTA]③ 지난 2일 오후 선별기를 통해 찾아낸 속이 썩은 사과. 주상돈 기자

지난 2일 오후 충주사과 유통의 핵심인 '충주거점 APC'를 찾았다. 1만6119㎡ 규모의 APC는 충북원예농협이 운영하는 전국 최대 규모의 과실전문 APC로 사과와 복숭아 등을 주로 취급한다.


이날 APC에선 사과 선별작업이 한창 진행되고 있었다. 오전 8시30분에 시작해 오후 3시까지 18㎏짜리 박스 2484개가 APC에서 선별됐다. 44.7t이 넘는 사과를 세척·선별한 것이다. 각 농가가 수확한 사과를 APC로 보내면 APC가 세척·선별·포장·보관·판매 등의 유통을 책임지고 있다.


이상복 충주거점APC 유통사업본부장은 "농가가 직접 사과를 키워서 수확하고, 선별하고 포장해 판매하면 수익이 가장 많지만 이렇게 하는 것이 쉽지 않다"며 "APC를 통하면 수확 이후의 선별·포장·운송 등의 과정에 드는 시간과 노력을 줄여 보다 품질 좋은 사과 생산에 매진할 수 있게 된다"고 설명했다.


APC의 선별작업은 농가에서 출하한 사과를 세척하는 것부터 시작된다. 작업 효율성을 높이기 위해 농가들이 APC에서 대여한 노란색 플라스틱 박스에 담아 출하한다. 각 박스에는 농가의 정보와 출하량·시기, 품종은 물론 농약사용량 등의 정보를 담은 바코드가 부착된다.

멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?[농업 바꾼 FTA]③ 지난 2일 오후 찾은 '충주거점 APC' 내부. 1만6119㎡ 규모의 APC는 세척·선별·포장 및 보관 기능을 갖추고 있다. 주상돈 기자

상자에 담긴 사과는 본격적인 선별작업 전 세척 작업을 거친다. 선별라인에 사과를 넣기 위해 딱딱한 바닥에 쏟는 경우 상처가 생길 수 있기 때문에 물과 식용 베이킹소다가 담긴 대형 수조에 넣어 1차 세척을 한다. 이후에도 정제 소금으로 만든 전해수와 수돗물로 다시 세척을 한다. 총 세 차례의 세척 과정을 거친다.


세척된 사과는 습기를 빨아들이는 방습롤러를 거쳐 70%가량 건조한 뒤 육안 선별대에 오른다. 숙련된 직원이 색과 상처 여부 등을 보고 1차로 선별해 결과를 기록한다. 선별기를 통한 최종 선별 결과와 비교해 혹시 모를 시스템상의 오류를 찾아내기 위한 조치다. APC 관계자는 "과거에는 고무접시 위해 하나씩 사람이 사과를 올리고 이를 육안으로 선별했지만, 지금은 선별기가 자동으로 정확하게 선별을 한다"며 "선별 결과에 따라 특상과 상의 경우 가격이 최대 2배가 차이 날 수 있어 정확한 선별이 무엇보다 중요하다"고 설명했다.


육안 선별 과정을 지난 사과는 4줄로 줄지어 중량 선별기와 결점과 선별시스템, 비파괴 광센서를 통과한다. 상처 여부와 무게, 색, 당도 등에 따라 56가지로 선별되는데 이때 총 16대의 카메라가 160장의 사진을 찍는다. 선별기는 속만 썩은 사과도 골라낼 수 있다. 겉으로 보기엔 멀쩡한 사과를 모아두고 있어 직원에게 물어보니 대답 대신 사과를 칼로 잘라 보여줬다. 속이 썩어 있었다. 사람이 선별했다면 소비자에게 판매됐을 불량사과를 선별기로 찾아낸 것이다. A·B·C(특상~상품), 이등과(못난이 사과), 가공용으로 선별된 44.7t의 사과는 상자 또는 비닐봉지에 포장돼 판매된다.


충북 APC가 이 같은 시스템을 갖출 수 있었던 것은 FTA 국내보완대책 덕분이다. 충북 APC는 FTA 보완대책인 과수거점산지유통센터 건립사업을 통해 2005년 240억원을 지원받아 2008년 건립됐다. 2019년에 69억원을 지원받아 시설을 확충했다. 이를 통해 저온저장고 12동과 선별기 2개 라인, 집하선별포장장 등을 설치해 APC를 운영하고 있다. 대규모 APC를 지은 이후 매출도 크게 늘었다. 2018~2019년 170억~200억 수준이었던 매출은 2020년 352억원, 2024년 687억원으로 증가했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

제작지원: 농림축산식품부·한국농촌경제연구원




충주=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기