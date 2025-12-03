[시사쇼]조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

"이재명 정부, 적폐청산 때보다 강력"
"국힘 자기들끼리 싸워, 이해 안 가"
"민주당은 친명-친청으로 분화 중"
■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)
■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD
■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일)
소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요?
조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것 자체가. 그런데 국민 입장에서, 유권자 입장에서는 의미 있는 선택지가 저거 두 개밖에 없다고 자꾸 생각되니까 결국은 차악이 어디냐의 선택을 강요당하는, 그게 오래됐습니다. 그래서 지난 총선 때는 제3지대를 한번 만들어서 그래도 대안을 한번 제시해보려고 그랬는데 여러 가지가 좀 안 맞고 여의찮아서 그렇게 의미 있는 과실은 거두지 못했죠. 정치가 실종됐다고 저는 생각합니다.
22대 국회 들어와 정치 실종됐다. 거대 두 당의 기행 보는 것 힘들어
22대 국회 들어와서는 정치란 게 아예 실종됐다. 상대방을 파트너로 인정을 하고 얘기 들어보고 대안 제시하고 타협하고 절충하는 그걸 정치라고 볼 때 정치는 실종됐다. 그러면 언제까지 이런 식으로 힘자랑 막무가내 떼쓰기, 지금 이대로 가면 그럴 수밖에 없어요. 또 양당이 공고한 팬덤들을 가지고 있고 가끔 훌리건화되고 있기 때문에 거기에 제가 몸담을 일은 없을 것 같다.
그래서 지금 언론을 자세히 보시면 스트레이트 뉴스는 매일 양당의 기행을 있는 대로 그대로 쓰는데 사설이나 칼럼을 보면 이것 안 된다고 하는 글들이 대부분입니다. 그런데 참 주옥같은 글은 있어도 소비가 잘 안 되는 것 같아요. 그분들의 단말마로 끝나는 것 같아서 너무 아쉽고 해서 얼마 전부터 그런 생각들을 갖고 계시는 분들을 느슨한 하나의 이름으로 묶어서 이런 그룹도 존재한다고 얘기를 하고 있어요. 이게 현실 정치를 전제로 한 건 아니에요. 꼭 필요하지 않을까 하는데 좀 하다 보면 또 엽기적인 이슈가 터져 덮어버리고 하는 그런 상황입니다.
소종섭 : 뜻을 같이하는 분들이 모여서 공부도 좀 하고 그런 부분에 목소리를 내자, 이게 진행이 되는 겁니까?
조응천 : 개별적으로 만나고 있는데 다들 생각은 맞는다고 하시죠. 그렇지만 네가 하면 난 따라갈 게 뭐 그런 모양이에요.
지난 1년은 포퓰리즘적 다수주의
소종섭 : 12월 3일이 계엄 이제 1주년이 되잖아요. 지난 1년 어떻게 평가하십니까?
※영상을 클릭하면 전체 내용을 볼 수 있습니다.
조응천 : 느닷없는 비상계엄, 헌법 절차에 따른 계엄 해제, 대통령 탄핵 등 주어진 법률에 따라 평화롭게 절차는 진행해 왔습니다. 근데 속을 들여다보면은 과연 그러면 그걸로 뭐 세계에 자랑할 만한 민주주의의 회복이라고 할 수 있느냐? 저는 안에 들어 있는 건 전혀 아니라고 보는 거죠. 2017년도의 적폐 청산보다 훨씬 더 극악스럽게, 난폭하게, 정치 보복 혹은 정적 제거 작업이 다수결의 이름으로 진행되고 있고 토크빌이 말하는 다수의 폭정이죠. 또 한편으로는 소비 쿠폰이나 대규모 적자에 재정이나 포퓰리즘적인 그런 면이 두 개가 동시에 진행이 되고 있어서 저는 지난 1년을 포퓰리즘적 다수주의라고 규정합니다.
소종섭 : '계엄 1년'이 지나면서 여야의 극단 정치는 오히려 더 심해졌다는 평가가 나옵니다. 이유가 뭘까요?
조응천 : 여야가 언론의 사설 칼럼에서 얘기하는 것과는 반대로만 지금 가고 있잖아요. 그렇게 된 지 오래됐죠. 여야 공통으로 중도는 없다, 집토끼를 최대한 모아야 한다는 식이죠. 장동혁이나 정청래나 똑같은 것 같아요. 정치 뉴스 안 본다는 분들이 제 주위에 무척 많습니다.
그분들은 나중에 선거일에 투표장 안 갈 가능 확률을 높이고 그러면 자기 충성스러운 그 지지자들만 다 나오게 하면은 해볼 만하다. 양쪽이 그런 생각하는 것 아닌가. 그러니까 정치 혐오를 극대화해서 양쪽에 강성 지지층들만 동원해서 한번 붙어보자, 그거 아니면 이게 이해가 안 되고 그게 양당 기득권층들이 당권을 유지하는 데는 훨씬 더 유리하겠죠.
소종섭 : 여야가 똑같은 행태를 보인다?
이대로 가면 국민의힘 필패, 그런데도 주류는 거꾸로 가
조응천 : 서로 의지할 기반이 되는 거죠. 한쪽에서 중도로 치고 나오면은 여기도 같이 치고 나가야 하는데 저기도 뭐 왼쪽 끝으로 여기도 오른쪽 끝으로 가니까. 양당의 지도부가 당분간은 이걸 바꿀 것 같지 않습니다. 특히 민주당은 이렇게 하더라도 기초 체력이 국민의힘보다 훨씬 더 세요. 지지율이 40%대 초반 정도는 계속 유지를 하니까. 지금 바꿀 이유가 별로 없을 겁니다. 국민의 힘은 20%대 중반 박스권으로 계속 가는데 이대로 가면 필패합니다. 그런데도 주류들의 사적 이익을 위해서 놓지 않는 것 같아요. 오히려 거꾸로 가고 있는 것 같아요.
소종섭 : 국민의힘에서는 '당게 논란'이 커지고 있고, 민주당에서는 1인1표제 논란입니다.
조응천 : 국민의힘에서 한동훈 전 대표 당게 논란을 들여다보겠다, 김종혁 전 최고위원 징계를 다시 하겠다고 하고 있어요. 저번에 론스타하고 대장동 항소 포기 그 과정에서 제일 발군의 실력을 보여준 게 한동훈 전 대표였는데 정작 국민의 힘 공식 논평에서는 한동훈 이름 석 자가 한 번도 나온 적이 없어요. 그래서 이게 완전히 투명인간 취급하나 라고 생각을 했었는데 이번에 거세하려고 하는 것 같습니다. 친한계 쪽에서 그냥 앉아서 당할 것인지, 어떻게 뭐를 선택할지 모르겠습니다. 웬만하면 안 나오려고 하는 것 같아요. 민주당은 국민의힘보다는 좀 여유가 있는데 저기도 상부 구조와 하부 구조가 좀 괴리가 있는 것 같아요.
소종섭 : 괴리요?
조응천 : 엘리트 정치인들, 의원들의 거의 반수 이상 대다수는 어떻게 보면 안정적인 국정 수행 수행을 뒷받침하는 전통적인 여당의 역할이 맞다고 생각하는 것 같은데 하부 구조 강성 당원들은 '뭔 얘기냐, 개혁을 끝내야 한다, 내란 척결해야 한다, 쇠뿔도 단김에 뽑아야 한다, 지금 해야 한다'고 하니 이게 좀 괴리가 있어요. 괴리가 있는데 그 정점에 있는 사람이 정청래 대표니까 어떻게 발전이 될지 그건 좀 두고 봐야겠죠.
소종섭 : 장동혁 대표가 한동훈 전 대표를 징계하는 데까지 갈 거라고 보시나요?
조응천 : 당원이 원한다는 걸 명분으로 지금 그렇게 하는 것 같아요.
소종섭 : 그게 적절하다고 보시나요?
조응천 : 민주당이나 혹은 용산이 그 실책을 무지하게 남발을 하고 있는데 하나도 주워 먹지를 못하고 있어요. 당원 게시판 조사한다 해서 묻어버리고 뭐 매일 저기서 터지면 여기서 또 사고 쳐서 덮여버리고 그렇게 하는 것 아닌가. 그러니까 흐지부지돼버리고 말아요. 예를 들어 양평군 공무원 조사받고 나와서 극단적 선택한 그것 유서도 안 보여주고 부검하고 뭐 이상하게 끌었잖아요. 야당이라면 왜 그러냐 해서 지금 뭐 감추려고 그러냐며 끝까지 물고 늘어졌어야죠. 이슈화 안 되고 끝났습니다.
또 '대장동 항소 포기' 이거야말로 특검이 필요한 사안인 것 같은데 그렇다면 지금 당원 게시판 조사하느라고 지지고 볶고 난리 칠 게 아니고 당력을 거기다 모아서 최후통첩하고 안 되면은 그러니까 국민이 납득이 될 만큼 그런 안을 제시를 하고 언제까지 답해라 아니면 우리는 비상한 선택을 하겠다고 해서 과거 김성태 원내대표처럼 단식을 해서 드루킹을 얻어냈잖아요. 그런 결기가 있어야 하는데 그런 건 안 해. 호재가 지금 널려 있는데 그걸 자기네들 싸우면서 이걸 다 덮어버리는, 어쨌거나 이건 도저히 납득이 안 가요.
소종섭 : 민주당의 경우에는 지금 1인 1표제 관련해 당사에서 반대 시위도 벌어지고 지금 민주당 상황은 어떻게 보십니까?
조응천 : 지금 친명, 친청으로 분화가 막 이루어지는 상황인데 이건 어쨌든 방향성은 이재명 대표 때부터 계속 얘기를 했던 거고 60%에서 20%, 20%에서 이제 더 내려가자는 거잖아요. 방향성은 맞는다고 다들 얘기합니다. 저는 방향성이 틀렸다고 보지만 어쨌든 그거 틀렸다고 얘기하면 이게 뭐 그 환경에서 살아남을 수가 없어요. 그러니까 여기서부터 밀리는 거야. 방향성은 맞다. 근데 절차를 왜 그렇게 졸속으로 하냐 이 얘기 밖에 못하는 거예요. 거기다가 하나 더 붙일 수 있는 게 정청래 자기 장사하려고 하는 거 아니냐.
지금 상황에서 1인1표제는 사실상 매표
소종섭 : 옳지 않다고 본다는 그 맥락은 이유가 뭔가요? 지금 국민의힘이나 개혁신당 등도 다 1인 1표제 아닙니까?
조응천 : 1인 1표로 가려면 입당 심사를 제대로 해야 합니다. 진짜 정당 들어와서 온·오프라인에서 교육을 받고 그 당의 정강 정책, 역사, 당헌 당규를 좀 알고 그래서 내 정치적인 생각과 저당이 그래도 많은 부분 맞아 돌아간다는 사람들이 권리당원 뭐 책임당원이 돼서 당의 주인으로서 행사를 해야지, 온라인으로 클릭해서 입당하고 매달 천 원 내면 이번에 투표를 할 수 있어요. 세상에 가성비 가장 높은 그런 행위가 양당 권리당원 혹은 책임당원으로 들어가는 겁니다. 이게 전국 단위 선거 전에는 많아지죠. 대개 한 6개월은 돼야 하니까 그거 한 6개월 전부터 그렇죠. 지나고 나면 돈 안 내니까 싹 빠지고. 매표죠. 그리고 이번에 보면 투표율이 16.8%, 전체 당원의 한 24만 명이에요. 지금 이분들이 대한민국의 방향을 정하고 있다고 저는 봅니다.
소종섭 : 이들이 민주당을 움직이고 있다?
조응천 : 지금은 다수 폭정의 시대니까 결국은 당원이 원한다, 국민이 원한다고 가는 거예요. 이분들은 내란 척결, 개혁 완수 그거거든요.
24만 명에 대한민국에 끌려간다고 저는 보는 겁니다. 내년 지방선거에 나가겠다고 하시는 분들은 다 강성, 저 사람이 이 정도 강성으로 가면 난 그거보다 더 세게 가는…. 일반 국민이 혀를 끌끌 차지만 결국은 또 찍는 건 1번 아니면 2번이니까. 근데 2번이 아직도 윤석열을 포기를 못 하고 윤어게인 하고 있으니까 거기는 도저히 못 주겠고 그러면 1번 주고 1번 주면은 그 14.7%의 24만 명이 원하는 짜디짠 사람만 되고 내년 전당대회도 또 그런 체제로 가고….
장동혁 대표, 윤어게인 세력과 결별하기 힘들어
소종섭 : 장동혁 대표는 계엄 1주년 맞이해서 메시지를 어떻게 내느니 마느니 내부에서 말이 많던데, 조 의원님은 장동혁 대표가 윤 전 대통령 윤어게인 세력과의 결별, 이게 가능하다고 보세요?
조응천 : 안 된다고 봅니다. 왜냐하면 그걸 하려면은 빌드업을 좀 해놨어야죠. 쿨다운을 시키면서 방향성을 그걸로 갖고 가다가 그날 빵 하고 해야 그게 자연스럽고 효과도 있지, 딴소리만 하다가 잘못했습니다 하면 저거 뭐야라는 얘기를 듣습니다. 그러니까 이미 전제가 안 됐어요.
저는 특검 활동에 대해서 굉장히 비판적입니다. 하지만 지금 윤석열 대통령이나 김건희 여사에 대한 가십성으로 툭툭 나오는 것들 보면 공공선을 향해서 국정운영을 한 게 아니라 오히려 단 한 사람, 자기 부인을 위해서 그 자리에 있었던 것 아니냐 이런 생각이 들어요. 그 당의 주류는 말도 안 되는 국정 수행을 하는데 아무런 제재를, 간언하지 않았을뿐더러 귀에 발린 얘기, 입에 발린 얘기만 하고 곁불을 쬐고 있었던 사람들인데 그들의 책임은 없나. 연말까지는 이렇게 갈 것 같아요.
소종섭 : 이재명 대통령과 정청래 민주당 대표의 관계에 대해서는 어떻게 봅니까.
조응천 : 한두 번은 실수인데 세 번, 네 번 되면 이건 실수가 아니에요. 고의입니다. 실제 친정청래 쪽 딴지일보 게시판과 친이재명 쪽 재명이네 마을 들어가 보면 서로 간에 엄청나게 비판하고 있습니다. 이미 하부 구조는 완전히 나뉘었어요. 침묵하는 다수 의원은 그래도 용산을 의식하고 용산이 잘 되는 게 먼저인데 14.7%의 24만 명 강성 당원들은 나한테 나중에 경선 때 직접적인 영향을 끼칠 사람들이에요. 이 사람들은 안정적 국정운영보다 센 걸 원하니까 어정쩡한 거죠.
저는 지금 이 정부의 제1 국정 기조가 뭔지 잘 모르겠습니다. 뭘 하려고 하는 거죠, 정부가. 제가 보기에 제1은 이재명 방탄이고 제2는 야당 말살인 것 같아요. 내란 척결은 집권의 정당성을 부여하는 거고 국정 정상화는 이재명 대통령 취임하면서 정상화됐어요. 내란은 그날 저녁에 끝났고 그런데 그걸 계속 우려먹음으로써 자신들이 개혁한다는 것에 정당성을 부여하는 거죠. 그게 언제까지 그렇게 갈 건지 모르겠습니다. 적폐 청산 때보다 훨씬 더 강력하고 악랄합니다.
소종섭 : 정청래 대표가 2차 특검을 하겠다 뭐 이런 얘기도 했어요.
2차 특검? 다수의 폭정이다
조응천 : 특검이라는 게 왜 특검입니까? 예외적으로, 보충적으로 하는 거잖아요. 이건 다수의 폭정이죠. 생각하는 대로 그냥 다 이루어지니까. 그럼 국수본도 없애고 아예 특검청을 만들어서 거기서 계속 수사를 하라고 하든가. 이건 오버입니다. 자신들이 만든 공수처도 못 믿겠다는 것 아닙니까.
소종섭 : 네, 여기까지 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
지금 뜨는 뉴스
조응천 : 감사합니다.
소종섭 정치스페셜리스트 kumkang21@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>