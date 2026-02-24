메릴린치, 한미반도체 목표주가 30만원 제시…"HBM 확장 수혜"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

뱅크오브아메리카(BofA) 메릴린치가 한미반도체에 대해 고대역폭메모리(HBM) 시장에서의 지배적 입지와 중장기 성장성을 반영해 목표주가를 30만원으로 상향했다. 투자의견은 '중립'에서 '매수'로 상향했다.

메릴린치는 23일 보고서에서 "한미반도체는 하이닉스와 마이크론의 HBM용 TC본더 장비 시장에서 50% 이상의 점유율을 확보하고 있다"며 "2년 연속 40%를 웃도는 영업이익률을 기록하는 등 수익성과 시장지위가 입증됐다"고 밝혔다.

HBM4, HBM4E, HBM5 양산을 앞두고 단기 실적이 둔화될 수 있으나 일시적인 매출 병목 현상에 따른 것으로, 올해 상반기 저점을 지나 하반기 회복 이후 2027~2028년 강한 성장 국면에 진입할 것으로 전망된다.

한미반도체는 2027년을 기점으로 삼성전자와 중국 반도체 업체들로의 공급 비중을 대폭 확대할 계획이다. 2024년 기준 특정 업체에 쏠려 있던 매출 구조가 2027년에는 마이크론, 하이닉스, 삼성전자가 균형을 이루는 포트폴리오로 재편되며 매출 성장세를 견인할 것으로 보인다.





메릴린치는 "하이닉스 용인 팹과 삼성전자 P5(5공장) 등 신규 팹 가동 효과가 2027~2028년 실적에 본격 반영될 것"이라며 "높은 마진 구조를 바탕으로 수익 성장이 보장될 것"이라고 말했다.





