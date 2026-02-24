"외모가 매력적이지 않다" 폭언까지…범행 내용 공개에 씁쓸한 '외모 찬양'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

日피고인 타노 카즈야, 범행 내용 공개

3개월간 400명 성매매 강요

GPS 위치 추적해 감시하기도

최근 일본 도쿄 이케부쿠로에서 발생한 성매매 강요 및 인신 통제 사건과 관련해 피고인 타노 카즈야(21)의 첫 재판이 열리며 구체적인 범행 내용이 공개됐다.

지난 10일 일본 TBS 등 현지 매체는 이날 열린 첫 공판에서 카즈야는 자신이 근무하던 걸스바 종업원에게 성매매를 강요하는 등 기소 내용을 모두 인정했다고 보도했다.

이번 사건이 알려진 뒤 일본 온라인상에서는 카즈야의 외모가 화제가 됐다. 일부 누리꾼들은 그를 '가장 아름다운 범죄자'라고 부르며 관심을 보였고, AI를 활용한 애니메이션 이미지 2차 창작물까지 등장했다.

검찰은 공판에서 "피해자에게 공원에서 매춘을 하도록 권유하고, GPS를 부착해 위치 정보를 파악했다"고 밝혔다. 피해자가 지정된 장소에서 고객을 맞이하는지 실시간으로 확인했다는 설명이다. 카즈야는 2023년 4월부터 해당 걸스바에서 근무했으며, 이후 대학을 중퇴하고 업소에서 전일 근무한 것으로 알려졌다. 단순 접객을 넘어 다른 종업원의 출근 및 보수를 관리하는 매니저급 역할을 맡은 것으로 전해졌다.

피해자인 27세 여성은 2024년 9월 입사했다. 공소 내용에 따르면, 카즈야는 "외모가 매력적이지 않다", "업무 능력이 떨어진다"는 등의 폭언을 했으며, 주먹과 발로 폭행하고 음식물을 강제로 먹이는 등 가혹 행위를 일삼았다. 피해자의 몸에는 20곳이 넘는 멍이 확인된 것으로 조사됐다.

또한 도쿄 가부키초 오쿠보 공원 인근에서 3개월간 약 400명에게 성매매를 하도록 강요한 혐의도 받는다. 그러나 임금은 제대로 지급되지 않았다는 진술이 나왔다. 피해자는 경찰 조사에서 "육체적·정신적으로 너무 지쳐 도망칠 수 없었다"며 "인간 대접을 받지 못했다"고 진술했다. 경찰은 수사에 착수해 지난해 10월 15일 카즈야와 걸스바 점장 스즈키 마오야를 성매매방지법 위반 혐의로 체포했다.





이번 사건이 알려진 뒤 일본 온라인상에서는 카즈야의 외모가 화제가 됐다. 일부 누리꾼들은 그를 '가장 아름다운 범죄자'라고 부르며 관심을 보였고, AI를 활용한 애니메이션 이미지 2차 창작물까지 등장했다. 이와 관련해 일본 내에서는 "범죄의 심각성을 외모 이슈가 덮고 있다"는 비판도 나온다.





