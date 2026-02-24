이재명 대통령 "이 나라의 모든 문제는 부동산"…농지개혁 검토 지시

이재명 대통령, 24일 국무회의 주재
"방치 농지, 매각명령해 팔아버려야"
이재명 대통령이 24일 농지개혁을 주문하며 "이 나라의 모든 문제는 부동산"이라고 강하게 질타했다.
이 대통령은 이날 청와대 국무회의에서 "우리나라 농지 관리가 너무 엉망"이라며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 "(농지가) 투기 대상이 되어버렸다"며 "경자유전 원칙이 헌법에 명시돼 있는데, 법률로 온갖 위헌 행위를 하고 있다"고 지적했다. 현행법상 농지는 농사를 짓는 사람만 소유할 수 있는데, 꼼수로 농지를 보유하고 있는 이들을 비판한 것으로 풀이된다.
이 대통령은 "다 정상으로 돌려야 한다"며 "농사를 짓겠다고 땅을 사서 가짜로 (농작물을) 슬쩍 심어놨다가 방치하고 그런다"고 꼬집었다. 그러면서 "실제로는 매각명령 해서 팔아버려야 한다. (법을) 안 지키니까 다들 농지는 사서 (농사) 하는 척만 하면 된다고 생각한다"고 말했다.
또 이 대통령은 "농촌으로 복귀를 하려고 해도 산골짜기의 버려지다시피 한 밭도 5만원, 10만원씩 하니 농사를 지을 수가 없다"며 "이게 다 부동산값이 비정상적으로 높아져서 생긴 문제"라고 분석했다.
이어 "오로지 땅이라는 이유로 다 (가격이) 올라서 시골에 있는 야산도 만 원짜리가 없다고 그런다"며 "이러니 귀농, 귀촌하려고 해도 틀을 잡기 어렵다고 한다"고 설명했다.
농지 정상화를 위한 세제, 규제, 금융 제도의 손질도 시사했다. 이 대통령은 "방치된 농지가 너무 많고, 국토의 효율적인 이용도 안 되고, 수도권 집중으로 인한 문제도 심화시킨다"며 "귀농, 귀촌 비용을 최소화하는 방법도 연구해야 할 것"이라고 주문했다.
그러면서 "그러려면 땅값을 떨어뜨려야 한다"고 강조했다.
