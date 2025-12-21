"시중 절반값" 인기 폭발, 군 마트 랭킹 싹쓸이…"이래도 되나" 우려도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

판매량은 주류, 매출액 기준 인기는 화장품

“복지 취지 맞나”…운영 구조 재검토 목소리도

국군복지단이 운영하는 군 마트(PX)에서 가장 많이 팔린 상품은 생필품이 아닌 주류인 것으로 나타났다.

연합뉴스는 21일 국회 국방위원회 소속 유용원 국민의힘 의원이 국방부로부터 제출받은 자료를 인용, 올해 1∼11월 군 마트 품목 판매량 상위 1∼4위를 모두 주류가 차지했다고 보도했다.

품목별로는 ▲A 캔맥주 2398만개 ▲B 캔맥주(2171만개) ▲C 소주(2056만개) ▲D 캔맥주(1400만개) 순으로 집계됐다. 상위 4개 품목 판매량을 합치면 8025만개에 달한다.

이들 주류의 매출액은 총 918억6948만원으로 집계됐다. 군 마트에서 A 캔맥주는 1000원에 판매돼 편의점 가격(약 2250원)의 절반에도 미치지 않았고, C 소주 역시 1060원으로 시중가(약 1800원)보다 크게 저렴했다. 이에 PX 주류가 '가성비 품목'으로 인식되며 매출을 견인하고 있다는 분석이 나온다.

PX에서 판매되는 술은 크게 면세 주류와 비면세 주류로 나뉜다. 면세 주류는 흔히 '군납 술'로 불리는 품목으로, 국방부 훈령에 따라 주세와 교육세가 면제된다. 가격은 국군복지단과 업체가 계약한 세전 단가에 부가가치세만 더해 책정된다. 또한 면세 주류는 국내에서 제조된 제품으로 한정한다.

구매 대상과 수량에도 제한이 있다. 하사 이상 현역 군인과 군무원, 일부 국가유공자, 병사와 사관생도 등만 면세 주류를 구매할 수 있으며, 연간 구매 한도도 정해져 있다. 예를 들어 희석식 소주는 간부 1인당 연 20병까지, 증류식 소주나 약주 등 고급 주류는 연 1병으로 제한된다.

비면세 주류는 국군복지단과 납품 계약을 체결하면 입점할 수 있다. 각급 군부대 안에 위치하고 있는 PX에서만 판매되는 면세 주류가 아니라 군 외부 군인아파트 등에 입점하고 있는 군마트(영외마트)에서도 군인 및 군인 가족 등을 대상으로 판매한다. 비면세 주류는 시중 판매가의 절반 이하 가격 정도인 면세 주류 가격에 비해 상대적으로 비싸다.

한편 판매량에서는 주류가 압도적이었지만, 매출액 기준 최고 인기 상품은 화장품인 것으로 나타났다. E 화장품 세트는 83만개가 판매돼 323억6621만원의 매출을 기록했다. 해당 제품은 온라인 최저가가 29만원 수준이지만, 군 마트에서는 3만8930원에 판매돼 큰 가격 차이를 보였다.





유 의원은 "군 마트는 장병들의 기본적인 생활을 지원하기 위한 복지 공간임에도 실제 판매 구조를 보면 주류와 고가 화장품이 매출과 판매량을 사실상 주도하고 있다"며 "이같은 운영 방식이 군 마트의 본래 취지에 부합하는지 국방부 차원의 점검과 기준 재정립이 필요하다"고 지적했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr

