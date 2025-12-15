본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[농업 바꾼 FTA]⑤자동화·위생·자원화…도축장이 달라졌다

세종=강나훔기자

입력2025.12.15 10:17

수정2025.12.15 10:21

시계아이콘03분 07초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

부산경남, 대전충남 축산공판장
정부 지원융자로 생산성·위생·환경 개선
자동화·자원화 성과 가시화

정부가 추진해 온 FTA(자유무역협정) 국내보완대책이 도축·가공 현장의 체질 개선으로 이어지고 있다. 부산·경남권의 핵심 거점인 부경양돈협동조합 통합부경축산물공판장과 대전·충남권의 대전충남양돈농협 산하 포크빌축산물공판장은 시설 현대화를 통해 생산성과 위생, 환경 성과를 동시에 끌어올리며 국내 축산물 경쟁력 강화의 실증 사례로 평가받고 있다. 수입 축산물과의 경쟁이 불가피한 상황에서, 공판장의 역할이 단순 도축을 넘어 품질과 신뢰를 담보하는 인프라로 변화해가고 있다는 점에서 의미가 크다.


부경축산물공판장, 자동화·자원화로 '규모와 효율'을 끌어올려

부경축산물공판장의 변화는 정부 지원을 계기로 본격화됐다. 공판장은 2023년 축산물도축가공업체 지원 사업을 통해 국고 융자 36억원을 확보했고, 이를 도축·가공시설 전반의 현대화에 집중 투입했다. 계류장 확충, 자동 이송 설비 도입, 위생·환기 시스템 개선 등 핵심 투자가 단계적으로 이뤄졌으며, 이는 공판장이 자체 자금만으로는 감당하기 어려웠던 대규모 구조 개선의 출발점이 됐다. 공판장 측은 "일시에 큰 비용이 투입되는 도축장 설비 특성상 융자 지원이 없었다면 개선 속도는 크게 늦어질 수밖에 없었다"며 "FTA 보완대책이 현장에서는 사실상 구조 전환의 마중물 역할을 했다"고 설명했다.


시설 개선의 방향은 공정 자동화 고도화와 HACCP(식품안전관리인증기준) 기반 위생관리 강화가 핵심이었다. 계류장을 확장하고 가축 이동 동선을 재정비해 수작업 의존도를 낮췄고, 도축 공정 흐름을 표준화해 작업자 숙련도 차이에 따른 편차를 줄였다. 출하 농가들이 오랫동안 제기해 온 장시간 대기 문제와 계류장 혼잡, 악취 민원 역시 설비 재배치와 공정 분산을 통해 상당 부분 해소됐다. 물량이 몰릴 때마다 반복되던 병목 현상이 줄어들면서, 작업 효율 개선에 따른 간접 비용 절감 효과도 나타나고 있다.


공판장 관계자는 "예전에는 물량이 몰리면 현장 부담이 그대로 품질 관리 리스크로 이어질 수밖에 없었지만, 지금은 설비가 받쳐주면서 작업 흐름이 훨씬 안정됐다"며 "도축장이 '현상 유지형 구조'에서 '관리 중심 구조'로 바뀌었다"고 말했다.

[농업 바꾼 FTA]⑤자동화·위생·자원화…도축장이 달라졌다 부경양돈협동조합 통합부경축산물공판장 전경사진=농협 중앙회 제공
AD

위생 관리 수준 역시 한 단계 끌어올렸다. 고온·저온 살균 장치와 위생 세척 라인을 확충하고, 오염 교차를 구조적으로 차단하는 설비를 도입해 도축 과정 전반의 위해 요소를 선제적으로 관리할 수 있는 체계를 갖췄다. 반복 공정은 자동 정형·이송 설비로 대체해 품질의 균일성을 확보했고, 작업자의 피로도를 줄이면서 공정 안정성을 높였다. 배기·환기 설비와 폐수 처리 시설 개선은 작업 환경을 개선하는 동시에 악취 저감 효과로 이어져, 환경 관리 부담도 완화됐다.


이 같은 변화는 수치로도 확인된다. 부경축산물공판장의 소 도축량은 시설 개선 이후 87.7% 증가했고, 돼지 도축량도 53% 늘었다. 단순한 물량 확대가 아니라, 자동화 설비 도입으로 단위 시간당 처리 능력이 안정적으로 확대되면서 과거 반복되던 병목 현상이 크게 줄었다는 점이 핵심이다. 물량이 늘어도 라인 속도를 일정하게 유지할 수 있게 되면서 품질 편차와 재작업 발생 가능성도 낮아졌고, 이는 단위 도축 두수당 관리 비용 절감으로 이어졌다.


현장 실무자는 "사람 손에 의존하던 공정이 줄어들면서 품질 편차가 눈에 띄게 줄었다"며 "물량이 늘어도 예전처럼 급하게 처리하지 않아도 되는 게 가장 큰 변화"라고 말했다.


가동률 상승이 가져온 운영 효율 개선도 눈에 띈다. 소 도축 가동률은 기존 45.5%에서 53.4%로 상승했다. 가동률이 높아지면서 감가상각비와 유지비 등 고정비가 단위 도축 두수당 분산돼 원가 구조가 개선됐고, 전기·수도·가스 등 유틸리티 비용 역시 규모의 경제 효과로 효율성이 높아졌다.


환경 성과 역시 부경축산물공판장의 중요한 변화 중 하나다. 도축 과정에서 발생하는 부산물과 폐기물의 자원화율은 99% 수준까지 올라갔다. 이는 폐기물 분류·수거 체계를 공정 초반부터 개선하고, 랜더링(도축 부산물을 열과 압력으로 처리해 자원으로 재활용하는 과정) 공정의 처리 능력과 효율을 대폭 강화한 결과다. 랜더링 설비의 처리 용량을 확대하면서 증가한 도축 물량에서도 폐기물을 전량 처리할 수 있는 기반을 마련했고, 공정 손실률을 최소화해 투입된 폐기물 대부분을 자원으로 회수할 수 있게 됐다. 외부 위탁 처리 비용 부담이 줄어든 것도 부수적인 효과다.

[농업 바꾼 FTA]⑤자동화·위생·자원화…도축장이 달라졌다 대전충남양돈농협 포크빌축산물공판장 전경.사진=농협 중앙회 제공

포크빌축산물공판장, 농가 경영 안정과 품질 고도화 병행 모델

부경축산물공판장과 함께 대전·충남권에서는 포크빌축산물공판장이 FTA 국내보완대책의 또 다른 현장 사례로 꼽힌다. 포크빌축산물공판장은 총 43억원 규모의 융자 지원을 받아 운영자금과 원료육 구매, 도축·가공 설비 개보수에 활용했다. 이 중 약 32억원은 회원농가 운영자금과 원료육 구매자금으로 투입돼 농가의 금융 부담을 완화했고, 약 11억원은 도축·가공·냉각·위생 설비 개보수에 사용돼 품질과 위생 수준을 안정적으로 유지하는 기반 투자로 기능했다.


포크빌축산물공판장은 덴마크 등 해외 선진 도축장을 벤치마킹하되, 설비를 그대로 도입하기보다는 국내 작업 환경과 품질 수요에 맞게 공정을 조정하는 방식으로 개선을 이어왔다. 작업자 동선과 공정 연결 구조를 반복적으로 손보며 도체 육질과 신선도를 안정적으로 관리할 수 있는 체계를 구축했고, 이러한 누적 개선이 품질 지표 개선으로 이어졌다는 평가다.


성과는 지표에서도 드러난다. 포크빌축산물공판장의 소 도축량은 24% 증가했고, 돼지 도축 가동률은 88%에서 94%로 상승했다. 급냉터널과 사전냉각터널 도입으로 도체에서 발생하는 드립을 줄이면서, 육색과 보수력 등 주요 품질 요소를 안정적으로 관리할 수 있게 됐다. 자동화 설비 확충은 작업 강도를 낮추고 산업재해 위험을 줄이는 데에도 기여했다.

[농업 바꾼 FTA]⑤자동화·위생·자원화…도축장이 달라졌다 대전충남양돈농협 포크빌축산물공판장 전경.사진=농협 중앙회 제공

포크빌축산물공판장 관계자는 "자동화는 인력을 대체하기 위한 수단이 아니라, 늘어나는 물량을 안정적으로 처리하면서 작업자의 부담을 줄이기 위한 장치"라며 "라인 속도와 공정 특성에 맞춰 적정 인원을 배치할 수 있는 구조가 만들어졌다"고 설명했다.


환경 측면에서도 변화가 이어졌다. 포크빌축산물공판장은 도축 물량 증가에 따라 발생하는 부산물과 폐기물을 위수탁 방식으로 처리하며 재활용 비율을 높이고 있다. 직접 퇴비를 생산하지는 않지만, 폐기물이 퇴비화 등 자원화 공정으로 연계되면서 결과적으로 유기질 비료 생산 증가로 이어지고 있다. 도축량 확대와 환경 관리가 동시에 이뤄질 수 있다는 점에서 의미 있는 변화다.


이들 공판장은 단순 가공시설이 아니라 국내 축산물의 품질과 안전을 지탱하는 핵심 기반 시설이다. 수입육과의 경쟁이 심화되는 상황에서, 자동화와 위생·환경 기준 강화를 통해 신선육 경쟁력을 확보하는 것이 곧 국내 축산업의 방어선이 된다. 현장에서는 융자 중심 지원이 시설 개선의 마중물 역할을 한 것은 분명하지만, 고금리와 에너지 가격 상승 국면에서는 상환 부담이 커질 수 있다는 점도 함께 지적한다.


부경축산물공판장 관계자는 "도축장 경쟁력이 곧 국내 축산물 경쟁력"이라며 "지속적인 설비 개선과 제도적 뒷받침이 이어진다면 수입육과의 경쟁에서도 충분히 대응할 수 있다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

제작지원: 농림축산식품부·한국농촌경제연구원




세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
농업 바꾼 FTA
  • 25.12.1510:17
    ⑤자동화·위생·자원화…도축장이 달라졌다
    ⑤자동화·위생·자원화…도축장이 달라졌다

    정부가 추진해 온 FTA(자유무역협정) 국내보완대책이 도축·가공 현장의 체질 개선으로 이어지고 있다. 부산·경남권의 핵심 거점인 부경양돈협동조합 통합부경축산물공판장과 대전·충남권의 대전충남양돈농협 산하 포크빌축산물공판장은 시설 현대화를 통해 생산성과 위생, 환경 성과를 동시에 끌어올리며 국내 축산물 경쟁력 강화의 실증 사례로 평가받고 있다. 수입 축산물과의 경쟁이 불가피한 상황에서, 공판장의 역할이 단순

  • 25.12.1209:58
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④
    '똥값의 역전'…70억 투입하자 악취 나던 분뇨가 돈이 됐다 ④

    정부가 추진해 온 자유무역협정(FTA) 국내보완대책이 제주 축산 현장에서 실질적인 성과를 내고 있다. 제주 한라산바이오는 그 대표적인 사례로, 가축분뇨를 재생에너지와 비료로 전환하며 지역 축산업의 환경 기반을 바꾼 시설로 꼽힌다. 제주에서는 약 55만~60만마리의 돼지가 사육되며 하루 2500t 가까운 분뇨가 발생하는데, 한라산바이오는 이를 안정적으로 처리하고 자원화하는 데 핵심 역할을 하고 있다. 현장에서는 "분뇨가

  • 25.12.1108:51
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③
    멀쩡한 사과 보더니 "이건 썩은 거예요" 장담…진짜 잘라보니 '휘둥그레' 비결은?③

    "자유무역협정(FTA) 국내 보완대책을 통해 설립된 '충주 거점 산지유통센터(APC)'는 단양과 제천, 음성, 괴산 등 충북 북부권에 위치한 농가 650곳에서 생산한 사과를 세척·선별·포장·출하하는 과실 전문 APC입니다. 생산단계부터 관리하고 사과 브랜드화를 통해 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또 저온저장고와 선별기 등을 통해 비용을 줄여 농가엔 더 큰 수익을, 소비자들에겐 품질 좋은 사과를 안정적으로 공급하고 있습니다.

  • 25.12.1010:18
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②
    고품질 韓 조사료 키워 사료비·수입의존도↓ ②

    59개 국가와의 (자유무역협정FTA) 체결 이후 축산농가의 부담을 줄이고 경쟁력을 강화하기 위한 정부의 국내보완대책 가운데 하나가 '조사료생산기반확충 사업'이다. 조사료는 볏짚이나 목초 등 거친 섬유질 위주의 사료로, 이 사업을 통해 국산 조사료의 생산·유통·가공 기반을 갖춘 지역 단위 가공·유통센터가 확충되면서 국산 조사료 품질과 시장 신뢰도가 눈에 띄게 개선됐다는 평가가 나온다. 전북 김제에 위치한 전주김제

  • 25.12.0909:11
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①
    "1인당 3500만원까지 받는다"…'직접 지원'한다는 FTA국내보완책①

    올해 3분기 기준 한국은 22개의 자유무역협정(FTA) 발효를 통해 59개 국가와 FTA를 활용한 무역에 나서고 있다. 한국의 첫 FTA인 한-칠레 FTA가 발효된 2004년 4월 이후 약 21년 5개월 만의 성과다. 정부는 현재 전 세계 국내총생산(GDP) 85% 수준인 FTA 네트워크를 글로벌 1위인 90%까지 더 넓고 촘촘하게 확충할 방침이다. FTA 네트워크 확대에 따라 한국의 수출 시장이 넓어진 만큼 수출액도 2004년 2538억달러에서 2024년 6836

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0607:30
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까
    한국인 참전자 사망 확인된 '국제의용군'…어떤 조직일까

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 이현우 기자 우크라이나 전쟁에 참전했다가 사망한 한국인의 장례식이 최근 우크라이나 키이우에서 열린 가운데, 우리 정부도 해당 사실을 공식 확인했다. 우크라이나와 러시아 매체 등에서 우크라이나 측 국제의용군에 참여한 한국인이 존재하고 사망자도 발생했다는 보도가 그간 이어져 왔지만, 정부가 이를 공식적으로 확

  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.12.0309:48
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"
    조응천 "국힘 이해 안 가, 민주당 분화 중"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 조응천 전 국회의원(12월 1일) 소종섭 : 오늘은 조응천 전 국회의원 모시고 여러 가지 이슈에 대해서 솔직 토크 진행하겠습니다. 조 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 요즘 어떻게 지내시나요? 조응천 : 지금 기득권 양당들이 매일매일 벌이는 저 기행들을 보면 무척 힘들어요. 지켜보는 것

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기