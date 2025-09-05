군인·공무원, 대기업 사칭하더니…소상공인 울린 노쇼 피해 400억 넘어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

노쇼 사기 피해 2892건, 피해액 414억원

범인 검거율은 0.7% 밖에 안돼

공공기관이나 기업을 사칭한 '노쇼(No-show) 사기'로 인한 피해가 400억원을 넘어섰다. 그러나 검거율은 1%에도 못 미치는 것으로 드러났다.

국회 행정안전위원회 소속 박정현 더불어민주당 의원이 5일 경찰청에서 제출받은 '시도별 노쇼 사기 현황'에 따르면 올해 1월부터 7월까지 전국에서 2892건의 노쇼 사기가 발생했다. 피해 규모는 414억원으로 대부분이 소상공인과 자영업자에게 집중됐다.

노쇼 사기는 유명 공공기관이나 대기업을 사칭해 대량 주문을 넣은 뒤 선결제나 대리구매를 요구하고 정작 현장에는 나타나지 않는 신종 사기 수법이다.

지난 5월 수원에서는 한 식당 업주가 '유명 가수 소속사 직원'이라는 전화를 받고 고급 와인 3000만원어치를 사전에 구입했으나 예약 당일 아무도 나타나지 않아 피해를 보았으며 같은 달 충남 천안에서는 '더불어민주당 비서관'을 사칭한 범인이 장관과 국회의원의 회식을 예약했다며 고가 와인을 요구해 일부 식당이 1000만원 대의 금전 피해를 보기도 했다.

지역별로는 경기도가 577건(피해액 79억원)으로 피해가 가장 컸고 이어 경북 284건(38억원), 서울 281건(33억원), 전북 216건(35억원) 순이었다.

전국적으로 2892건의 전화주문 사기가 발생했지만 범인이 검거된 사건은 전체의 0.7% 수준인 22건(81명)에 불과했다. 특히 세종, 서울, 부산, 울산, 경기북부, 경북, 제주 등지에서는 단 한 건도 해결되지 않았다.





박 의원은 "전화주문 사기는 공공기관과 기업의 이름을 빌려 소상공인을 현혹하게 만드는 악질 범죄"라며 "서민을 울리는 악질 범죄를 뿌리 뽑고 0.7%에 머물러 있는 검거율을 높이기 위해 경찰이 더 많은 관심을 가져야 한다"고 강조했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

