김해시 "치매 어르신 후견인 지정해 보호받으세요"

경남 김해시가 치매로 의사결정 능력이 저하된 어르신의 권익을 보호하고 안전한 생활을 돕고자 공공후견제도 홍보에 나섰다.

'치매 어르신 공공후견제도'는 법적 절차에 따라 지정된 성년 후견인이 치매 어르신의 재산 관리와 병원 진료, 의료 및 복지 서비스 신청, 법률 행위 등 의사결정을 돕고자 마련됐다.

후견인이 치매 어르신의 재산과 생활 전반을 대신 관리하기 때문에 금융사기 피해나 부동산 계약 등 자신의 동의 없이 벌어지는 재산 손실과 법적 갈등을 예방할 수 있다.

경남 김해시보건소 치매안심센터. 김해시 제공

치매 어르신의 직계가족이라 하더라도 후견인이 되려면 치매안심센터 상담, 사례 회의, 지방자치단체장이 법원에 후견 심판 청구, 법원 심사 등을 거쳐야 한다. 또 법원에서 제공하는 관련 교육도 이수해야 한다.

이에 김해시는 치매안심센터에서 치매 어르신과 그 가족들을 위해 공공후견제도 신청을 지원 중이다.

허목 김해시보건소장은 "치매 어르신들이 안전하게 생활할 수 있도록 지원하는 건 우리 사회의 중요한 책무"라며 "공공후견인제도는 치매 어르신 삶의 질 향상에 크게 이바지할 것이다"고 강조했다.

이어 "치매 어르신과 가족들이 안심하고 지원받을 수 있는 환경을 최선을 다해 조성하고 다양한 지원 정책도 적극적으로 추진하겠다"라고 덧붙였다.





치매 어르신 공공후견제도에 관한 자세한 사항은 김해시치매안심센터나 주촌치매안심센터로 문의하면 안내받을 수 있다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

