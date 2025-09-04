정부, 사도광산 추도식 2년째 불참…대통령실 "日, 내정이 외교에 상당 영향"(종합)

日, 13일 추도식 개최할 듯…추도사에 '강제성' 표현 끝내 거부

정부가 일본이 주관하는 사도광산 추도식에 지난해에 이어 올해도 불참하기로 결정했다. 이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 정상회담을 통해 '미래 지향적 협력'에 대한 의지를 거듭 밝혔으나, 과거사 문제에 대해서는 일본이 기존의 강경한 입장을 고수하는 모습이다.

일제강점기 조선인 강제노역 현장인 일본 니가타현 사도광산. 연합뉴스

외교부 당국자는 4일 취재진과 만나 "올해 추도식에 참석하지 않기로 했다"고 밝혔다. 이 당국자는 "우리 정부는 올해 추도식이 한국인 노동자의 넋을 기리고 유가족의 아픔을 위로하는 방향으로 온전히 개최될 수 있도록 적극적으로 일본 측과 협의했으나, 핵심 쟁점에 대해 의견 차이를 좁히지 못했다"며 "결국 올해 추도식 참석은 어렵다는 판단에 이르렀다"고 설명했다.

이어 "(양국 견해차가 컸던) 핵심 쟁점은 추도사 내용 중 '강제성'에 관한 표현이었다"면서 "고인이 된 사도광산 한국인 노동자에 대한 합당한 애도가 있으려면 그 고난의 근원과 성격, 즉 노동자들이 (본인의) 의사에 반해 동원돼 강제노역을 했다는 것이 적절히 표현돼야 추모의 격을 갖출 수 있다고 판단했으나 양측의 추도사 내용 중 '강제성'에 대한 구체 표현의 접점을 찾지 못했다"고 설명했다. 아울러 "(추도식까지) 남은 기간을 감안할 때 만족할 만한 접점을 찾고 유가족 등의 참석을 위한 준비시간을 확보하기는 어렵다고 판단했다"고 부연했다. 일본 측은 오는 13일 오후 사도광산 추도식을 개최할 것으로 알려졌다.

정부는 이날 오전 추도식 불참 결정과 이유를 일본 측에 통보했고, 일본 측은 이를 경청했다고 한다. 추후 정부는 사도광산 유가족들이 참석한 가운데 일본 현지에서 자체적으로 추도식을 개최할 예정이다.

이 당국자는 "비록 올해 추도식에 참석하지 않는다는 결정을 내렸지만, 우리 정부는 여전히 사도광산 추도식이 그 취지와 성격에 합당하게 개최될 수 있기를 희망한다"며 "추도식은 사도광산의 유네스코 세계유산 등재 당시 한일 양측 합의의 결과로 이뤄진 것인 만큼, 앞으로 우리측이 추도식 참석할 수 있도록 일측의 전향적인 입장 변화가 있기를 기대하며 정부는 그런 방향으로 지속 합의해 나가고자 한다"고 말했다.

일본은 지난해 7월 사도광산 세계유산 등재를 추진하면서 조선인 강제 노동을 포함한 전체 역사를 반영하겠다는 약속을 했다. 이는 한국 정부의 요구에 따른 것이다. 그러나 지난해 첫 추도식을 준비하면서 행사 명칭이나 추도사에 이 같은 약속에 반하는 주장을 했고, 결국 정부가 추도식 참석을 보이콧하면서 '반쪽짜리' 행사에 그쳤다.





강유정 대통령실 대변인. 연합뉴스

이에 대해 강유정 대통령실 대변인은 "'강제성' 용어는 처음 등장한 것이 아니라 15년 전만 하더라도 일본이 인정하기도 했던 용어"라며 "그 부분에 대해서 (일본 측이 추도사에) 명기할 수 없다고 하는 부분은 앞으로 한일관계에 있어서 조금 더 노력해야 할 부분이 서로 있지 않은가 생각이 든다"고 말했다. 그러면서 "아쉬운 부분도 없지 않아 있다"며 "결국은 일본도 국내 정치의 문제가 상당 부분 외교에 영향을 미칠 수 있지 않을까 짐작한다"고 덧붙였다.





