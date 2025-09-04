부산시, 해수부 부산이전에 아파트 관사 100채 쏜다… 역대급 주거지원 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이주정착금·자녀장학금 등 6개 인센티브도 지원



부산시(시장 박형준)가 해양수산부 부산 이전에 맞춰 직원과 가족의 조기 정착을 돕기 위한 파격적인 주거지원 대책을 내놨다.

해수부 이전이 연내 완료를 목표로 속도를 내면서 가족 동반 이주가 걸림돌이 될 수 있다는 우려를 정면으로 돌파한 것이다.

시는 주거 대책을 단기와 장기로 나눠 추진한다. 우선 올해 안에 아파트 100호를 직접 임차해 가족 관사로 제공한다. 예산 약 350억원이 투입되는 이번 조치는 해수부의 기대치를 크게 뛰어넘는 규모다. 세종에 비해 높은 전월세가와 대출 규제 등으로 어려움을 겪는 이주 직원들에게 현실적인 해법이 될 전망이다.

장기적으로는 영구 정착을 위한 아파트 우선공급과 공공·민간택지 특별공급도 병행한다. 최종 신청사 건립 위치와 공급 시기 등을 고려해 해수부와 협의해 구체적 계획을 확정할 방침이다.

직원과 가족을 위한 거주 인센티브도 준비됐다. 동반 이주를 장려하는 '이주정착금', 매월 보조되는 '정착지원금'이 지급되고 초중고 자녀의 적응을 돕는 '자녀장학금', 미취학 아동 대상 '양육지원금'도 마련된다. 여기에 기존 출산지원금에 추가금이 더해지고 주거지 마련 과정에서 발생하는 '중개·등기 수수료'도 지원된다.

부산시는 이번 대책이 전국 어디에서도 찾아볼 수 없는 규모라고 강조한다. 가족 동반 이주를 통한 인구 순유입과 지역경제 활성화는 물론 향후 공공기관과 기업 유치에도 상징적 효과를 줄 것이라는 설명이다.

박형준 부산시장은 "해수부 이전은 단순한 근무지 이동이 아니라 가족의 생활 터전 전체가 옮겨오는 대변화"라며 "가족 관사 확보와 다양한 지원책을 통해 직원들에게 실질적인 도움이 되는 주거 대책을 마련했다"고 말했다.

또 "부산이 해양강국 도약의 중심에 서기 위해서는 해수부의 성공적인 안착과 기능 강화가 필수적"이라며 "공공기관, HMM 본사 이전, 해양 신산업 육성, 고급 인재 양성을 위해 범정부적 지원이 필요하다"고 바랐다.





시는 이번 주거 대책을 포함해 교육, 보육, 여가, 청사 조성 분야까지 포괄하는 종합 지원안을 해수부와 협의해 10월 중 확정할 계획이다. 다만 모든 지원은 관련 특별법 제정이 전제돼야 하는 만큼 현재 국회에 발의된 2개 특별법안이 초당적으로 처리돼야 한다고 시는 설명했다.

부산시청

