함안군, '방송인 김영철 초청 함안 군민대학 강연 개최

오는 9월 19일 오후 3시

함안군청 3층 대회의실

경남 함안군은 오는 19일 오후 3시 함안군청 3층 대회의실에서 방송인 김영철을 초청해 2025 함안 군민대학 제176회 강연을 한다.

강연자인 김 씨는 『김영철, 타일러의 진짜 미국식 영어』, 『울다가 웃었다』 등 여러 저서를 집필하며 책과 자기계발로 대중에게 꾸준한 영감을 주고 있는 방송인이다. 또한 재치 있는 입담과 긍정 에너지로 다양한 무대에서 활발하게 활동하며 큰 사랑을 받고 있다.

‘방송인 김영철 초청’ 군민대학 개최. 함안군 제공

이번 강연은 "당신의 꿈은 무엇입니까?"를 주제로, 스탠드업 코미디와 영어 공부 등 여러 분야에 도전한 김영철 씨가 꿈을 이루기 위해 쏟은 노력과 경험을 유쾌하게 들려주며 청중에게 도전 정신과 용기를 전할 예정이다.

군민대학 강좌는 함안 군민이라면 누구나 무료로 참석할 수 있으며, 당일 선착순 200명까지 입장이 가능하다. 그리고 사전 신청 없이 현장에서 바로 참여할 수 있어 많은 군민들의 호응이 기대된다.





함안군 관계자는 "이번 군민대학이 군민 여러분께 꿈을 향한 용기와 긍정 에너지를 전하는 특별한 시간이 되길 바란다"며 "관심 있는 군민들의 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.





