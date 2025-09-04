우주청, 아태지역 국가들과의 우주 분야 협력 네트워크 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'제29차 UNESCAP 아태지역 우주활용 관련 정부간 자문위원회' 성공적 개최

우주항공청이 아태지역 국가들과의 협력 네트워크를 강화하고, 우주 분야 경제·실용 외교의 기반을 조성하는 계기를 마련했다.

우주청은 유엔 아·태경제사회위원회(UNESCAP)와 공동으로 지난 2일부터 4일까지 서울에서 '제29차 UNESCAP 아태지역 우주 활용 프로그램에 관한 정부간 자문위원회(ICC on RESAP)'를 성공적으로 개최했다고 밝혔다.

ICC on RESAP은 매년 개최되는 아·태지역 정부간 자문위원회로, 위성 영상 등 우주기술을 활용해 회원국의 정책개선과 역량강화 지원 방안 등을 논의한다. 우주 분야 공식 UN 회의는 이번에 국내에서 처음 열린 것으로, 중국·싱가포르·말레이시아·태국·필리핀·베트남·아태우주협력기구(APSCO) 등 15개 회원국이 참석했다.

이번 국제회의에서는 지속 가능한 발전을 위한 국가별 우주기술 활용 현황과 도전과제를 공유하고, 역내 협력 강화를 위한 방안에 대해 논의했다.

특히 우주청은 국내 기업에 UN 국제회의 참여 기회를 제공한 점은 주목할 만하다. 우주청은 '우주를 위한 디지털 혁신 활용' 주제의 특별 세션에 한컴인스페이스 등 5개 국내 기업이 참여, 해외 정부 대표단 앞에서 인공지능(AI) 기반 위성정보 활용 솔루션을 직접 소개했다.

우주청은 이번 회의를 통해 아태지역 국가들과의 협력 네트워크 강화, 역내 회원국의 우주 활용 수요와 국내기업의 기술을 연결, 우주 분야 경제·실용 외교의 기반 조성 등의 계기를 마련했다고 자평했다.





노경원 우주항공청 차장은 "이번 회의의 국내 개최는 지난 7월 동남아 3국 민관사절단 파견에 이은 아태지역 우주 협력 강화를 위한 노력의 일환"이라면서 "우주청은 실용 외교를 우주 분야에서 선도하면서 민간과 함께 국가 간 상호 번영을 위한 협력을 확대해 나가겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

