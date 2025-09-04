원주시 세계문화축제 ‘WOW FESTIVAL’ 13일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

댄싱공연장 주차장 일대서 열려

다채로운 세계문화 선보여

강원도 원주시가족센터(센터장 이지희)는 오는 13일 오전 11시부터 오후 9시까지 '제3회 원주시 세계문화축제: 와우 페스티벌(WOW FESTIVAL)'을 개최한다고 4일 밝혔다.

와우 페스티벌 포스터. 원주시 제공

'WOW(World culture Of Wonju)'를 주제로 펼쳐지는 이번 행사는 세계 각국의 문화 공연부터 의상·전통 놀이·음식 체험까지 다양한 문화를 오감으로 즐길 수 있는 축제다.

특히 눈여겨볼 프로그램은 타악 그룹 아냐포의 '태양의 아프리카'로, 서아프리카의 전통 리듬과 역동적 움직임을 통해 연주자와 관객이 자유롭게 에너지를 주고받는 경험을 할 수 있다.

이 외에도 포토존, 여행네컷 등 체험 부스와 다채로운 글로벌 상품을 만날 수 있는 문화 장터, 미션 스탬프 투어 등 다양한 행사가 마련돼 있다. 또한 축제 당일 오후 1시에 열리는 개회식에 참여하면 러시아 감자 케이크 교환권도 받을 수 있다.





이지희 센터장은 "다채로운 문화와 예술이 어우러지는 세계문화축제를 통해 일반 시민과 다문화 가족이 하나 되어 뜻깊은 하루를 보내길 바란다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

