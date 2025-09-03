美 7월 구인건수, 10개월 만 최저…9월 금리인하 전망 95%

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

7월 718.1만건 '예상 하회'

기업, 관세 불확실성에 신규 채용 신중

5일 고용 보고서 주목

미국의 7월 구인 규모가 10개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 도널드 트럼프 미 대통령의 관세 정책 불확실성으로 기업들이 신규 채용에 신중해지면서 고용 둔화 신호가 이어지고 있다.

3일(현지시간) 미 노동부가 발표한 구인·이직보고서(JOLTs)에 따르면 7월 구인 건수는 718만1000건으로 집계됐다. 이는 6월(735만7000건)보다 17만6000건 줄었으며, 시장 예상치인 738만건을 크게 밑돌았다.

업종별로는 보건·사회보장 부문에서 18만1000건이 감소했다. 예술·엔터테인먼트·레크리에이션(6만2000건), 광업·벌목(1만3000건)에서도 수요가 줄었다. 반면 도매 무역(5만4000건), 금융 활동(4만7000건), 제조업(4만1000건)은 구인 수요가 늘었다.

채용은 530만건, 고용률은 3.3%를 기록했다. 6월에는 채용 520만건, 고용률 3.3%였는데 비슷한 수준을 유지했다.

퇴직 건수는 530만건, 퇴직률은 3.3%로 6월(각각 510만건, 3.2%) 대비 소폭 증가했다. 이 중 자발적 퇴직은 320만건(퇴직률 2.0%), 비자발적 퇴직을 뜻하는 해고는 180만건(1.1%)으로 직전월과 큰 차이가 없었다.

7월 구인 건수가 예상 밖으로 크게 줄어든 주요 원인은 트럼프 대통령의 공격적인 관세 정책이다. 기업들이 관세의 경제적 영향을 살피며 채용을 미루고 있다는 해석이 나온다.

노동시장 둔화 조짐에 이달 금리 인하 기대는 더욱 커지고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 이날 연방기금 금리선물 시장은 미 연방준비제도(Fed)가 오는 17일 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 현행 연 4.25~4.5% 수준의 금리를 0.25%포인트 인하할 가능성을 95% 이상 반영 중이다.

차기 Fed 의장 후보로 거론되는 크리스토퍼 월러 Fed 이사는 이날 CNBC 인터뷰에서 "노동시장이 나빠지기 시작하면 빠르게 악화된다"며 "다음 회의에서 금리 인하를 시작해야 한다"고 말했다. 그는 "현재 금리가 중립 수준보다 1.0~1.5%포인트 높다"며 "다음 3~6개월 동안 여러 차례 금리 인하가 있을 수 있다"고 내다봤다.





노동시장 흐름을 가늠할 더 중요한 지표는 오는 5일 발표될 8월 고용 보고서다. 시장은 비농업 신규 고용을 7월(7만3000건)보다 소폭 증가한 7만5000건으로 예상하고 있다. 그러나 넉 달 연속 10만명 미만 증가에 그치며, 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 당시인 2020년 이후 가장 부진한 흐름을 이어갈 전망이다. 실업률은 7월 4.2%에서 8월 4.3%로 오를 것으로 보인다.





