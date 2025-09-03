부산 기장군, 어르신 맞춤형 가정방문 평생학습 ‘1+1 힐링유’ 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 기장군(군수 정종복)이 오는 10월까지 돌봄이 필요한 어르신들을 대상으로 가정 방문형 평생학습 프로그램 '1+1 힐링유(Healing You)'를 운영한다.

이번 프로그램은 노인 맞춤 돌봄서비스와 평생교육을 결합한 맞춤형 지원 모델로 지역 어르신들에게 평생학습 기회를 제공하면서 건강한 일상을 동시에 지원하기 위해 마련됐다.

프로그램은 9월부터 10월까지 두 달간 5개 읍·면에서 65세 이상 돌봄이 필요한 어르신 50명을 대상으로 진행된다. 생활지원사와 평생교육 강사가 직접 가정을 방문해 안전과 생활, 정서 지원을 제공하고, 천연제품 만들기 등 체험형 평생교육 프로그램도 함께 운영한다.

군은 이번 프로그램을 통해 고독사 위험, 우울감, 스트레스 등 돌봄 사각지대를 해소하고 어르신들의 일상에 활력을 불어넣는 효과를 기대하고 있다.





정종복 군수는 "배움과 돌봄을 동시에 제공하는 이번 프로그램이 어르신들의 삶의 질을 높이고, 지역사회 통합 돌봄의 모범 모델로 자리매김하길 바란다"고 말했다.

기장군관계자가 어르신 가정을 방문해 ‘1+1 힐링유’ 프로그램을 진행하고 있다. 기장군 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

