동아대 부동산대학원 교수진, 발전기금 3000만원 약정

‘부동산사랑 교수 발전기금’ 통해 교육과정 발전·소액 기부 문화 확산

동아대학교(총장 이해우)는 부동산대학원 교원 18명이 '부동산사랑 교수 발전기금' 3000만원 기부를 약정했다고 3일 전했다.

지난 2일 승학캠퍼스 총장실에서 열린 전달식에는 강정규 원장을 비롯한 부동산대학원 전임·겸임 교원들이 참석해 정기 기부 의지를 다졌다.

강정규 원장 등 동아대 부동산대학원 교원 일동이 부동산사랑 교수 발전기금 3000만원을 기부하고 있다. 동아대 제공

이번 약정에는 강 원장과 장철민·이정석 교수 등 전임교수 3명과 박종곤·이나나·정은비 교수 등 겸임교수 15명이 참여했다.

교원들은 매월 1만∼5만원씩 5년간 정기적으로 납부해 총 3000만원을 조성할 예정이다. 이번 기부는 동아대 부동산학 교육과정에 소액 기부 문화를 확산시키고 재학생·졸업생의 자발적 참여를 유도해 교육과정 발전 재원으로 활용하려는 취지다.

이해우 총장은 "부동산대학원이 이른 시간 안에 자리 잡을 수 있었던 데는 강정규 원장을 비롯한 교원들의 헌신이 컸다"며 "발전기금 기부로까지 힘을 보태줘 감사하다. 명문 교육과정으로 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

강정규 원장은 "학교의 전폭적 지원 덕분에 신입생 모집과 교육이 원활히 진행되고 있다"며 "교원들과 뜻을 모아 부동산대학원의 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 화답했다.

동아대는 '고급화·전문화 부동산 실무교육의 명문'이라는 기치 아래 2개 과정에서 신입생을 모집 중이다. 성인 대상 정규 4년제 '부동산자산경영학과'와 실무 특화과정인 '부동산투자리더 최고과정'이다. 두 과정은 국내 1호 부동산학 박사이자 부동산대학원 초대 원장인 강정규 교수와 함께 현장 임장활동을 포함한 실무 중심 교육을 제공한다.





입학 관련 문의는 부동산대학원 행정지원실로 가능하다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

