청송군, AI-IoT 기반 ‘우리동네 걷기왕’ 시상식 개최

디지털 기술 활용, 어르신 건강관리 새 모델

경북 청송군(군수 윤경희)은 지난 28일 청송군 보건의료원 3층 회의실에서 AI-IoT 기반 어르신 건강관리사업의 일환으로 '우리 동네 걷기왕' 시상식을 개최했다.

청송군, AI-IoT기반 ‘우리동네 걷기왕’ 시상식. 청송군 제공

이번 사업은 65세 이상 스마트폰 사용이 가능한 어르신을 대상으로 6개월간 비대면 건강관리 서비스를 제공하며, 건강한 생활습관 형성과 신체활동 증진을 위해 다양한 미션과 활동을 진행하고 있다.

'우리 동네 걷기왕' 시상은 8월 한 달간 어르신들의 걸음 수를 앱을 통해 기록·관리한 결과를 토대로, 청송군 8개 읍·면에서 가장 활발히 참여한 어르신 1명씩 총 8명을 선정해 진행됐다. 행사 기간 중 참여자의 1인 평균 걸음 수가 지난달보다 58% 증가하는 등 높은 참여율과 호응을 얻으며 어르신 건강관리의 새로운 가능성을 보여줬다.

AI-IoT기반 ‘우리동네 걷기왕’. 청송군 제공

시상식에서는 각 읍·면 대표 걷기왕 8명에게 상장과 기념품이 수여됐으며, 이어 참석자들이 자유롭게 소감을 나누고 프로그램에 대한 의견을 공유하는 시간도 마련돼 따뜻한 분위기 속에서 마무리됐다.





윤경희 군수는 "디지털 기술을 활용한 건강관리 사업이 어르신들의 일상에 긍정적인 변화를 주고 있어 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 어르신들이 더 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있도록 다양한 건강지원 정책을 확대해 나가겠다"라고 전했다.





영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr

