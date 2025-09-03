유시민 "李 대통령 지지율, 조국 사면과 무관…국힘 당원은 극우만 남아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"전한길, 국힘 현실의 결과물"

"국힘 당원은 극우만 남아"

"이준석 탈당· 尹 탄핵 후 대거 탈당"

유시민 작가. 경인방송 유튜브 캡처

유시민 작가가 조국 조국혁신당 혁신정책연구원장의 광복절 특별사면과 이재명 대통령의 국정 지지율 하락은 관계가 없다고 일축했다. 또 이준석 개혁신당 의원이 국민의힘에서 탈당했고, 윤석열 전 대통령이 비상계엄 후 탄핵을 당하면서 당원들이 많이 탈당해 현재 국민의힘에는 극우 성향을 가진 사람만 남아 있다고 전했다.

지난달 31일 유시민 작가는 자신의 유튜브 채널 '유시민의낚시아카데미'에서 "조국 사면을 해가지고 지지율이 떨어졌다는데 그게 아니고, 국민의힘은 핵심 당원들은 거짓말로 ARS(자동응답 여론조사) 응답을 하는 데 너무 익숙해져 있기 때문"이라며 이같이 밝혔다.

유 작가는 "60대 할아버지가 연령을 20대로 선택하고 그런다. 때문에 여론조사에서 2030대가 이상하게 튀어서 이재명 대통령의 지지율이 내려가는 것처럼 보인다"라며 "기자들이 얘기하는 컨벤션 효과는 언론에 보도가 많이 되고, 대중을 관심을 걸어서 실제로 지지율이 올라가는 거를 컨벤션 효과라고 하는데 (다른 이론이고), 이것은 작전에 불과하다"라고 전했다.

"전한길이 지금 국힘 만든 것 아냐…국힘 현실의 결과물인 것"

현재 국민의힘에서 내부에서 윤석열 전 대통령 탄핵 이후 찬탄·반탄파가 나뉘었고, 그 속에서 전직 한국사 강사 전한길씨의 영향력에 대한 생각도 전했다.

유시민 작가는 "전한길씨가 저 당을 그렇게 만드는 게 아니고 저 당이 그렇게 된 증상으로 전한길이라는 현상이 나온 것"이라며 "정상적인 보수 정당이면 '우리가 쿠데타 하라고 대통령으로 뽑았던 게 아니다'라면서 윤석열 제명하고, 탄핵 찬성표 던지고, 사과 성명 내고, 정상적으로 보수 정당으로 가야 하는 것이다. 지금 하는 걸 보면 너무 웃기다. 거의 제정신이 아닌 걸로 보인다"라고 전했다.

국힘 당원은 극우만 남아…이준석 탈당· 尹 탄핵 후 대거 탈당

최근 굵직한 사건들로 인해 현재 국민의힘 내부에는 극우 성향을 가진 당원들만 남아 있다고도 전했다.





유 작가는 "(국민의힘 전당대회에서) 당원 중에 지금 45% 정도밖에 투표를 안 했다. 이미 당원들이 이준석 탈당할 때 꽤 많이 나갔고, 윤석열이 쿠데타하고 탄핵당하면서 나갔다"라며 "이번에는 한덕수 후보 교체 막았을 때보다 더 적게 투표했다. 당원 베이스가 무너져서 극우 성향을 가진 그런 사람들만 남은 것"이라고 분석했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

