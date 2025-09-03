익산시, 취약계층 대상 '독감·코로나19' 예방접종

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전북 익산시가 겨울철 호흡기 감염병 예방을 위해 건강 취약계층을 대상으로 2025-2026절기 인플루엔자(독감) 및 코로나19 무료 예방접종을 실시한다.

3일 시에 따르면 이번 예방접종은 면역력이 약한 어린이와 임신부, 고령자, 사회적 취약계층을 대상으로 하며, 대상자별로 접종 시기와 장소가 순차적으로 달라 사전 확인이 필요하다.

독감 예방접종의 경우 먼저 생후 6개월부터 만 13세까지 어린이 중 2회 접종이 필요한 대상자는 오는 22일부터, 1회 접종 대상 어린이 및 임신부는 29일부터 지정(위탁)의료기관에서 각각 접종이 가능하다.

노인 대상 독감 접종은 연령별로 순차 시행된다. 75세 이상은 10월 15일, 70~74세는 10월 20일, 65~69세는 10월 22일부터 접종이 시작되며 가까운 지정의료기관을 통해 접종할 수 있다.

이와 함께 ▲익산시민 중 14세 이상 64세 이하의 기초생활수급자 ▲국가유공자 본인 ▲장애의 정도가 심한 장애인(기존 1~3급) ▲사회복지시설 생활자 등 취약계층은 내달 24일부터 익산 내 보건기관 40개소에서 접종을 받게 된다.

코로나19 예방접종은 면역저하자와 감염취약시설 입소자(6개월 이상~64세 이하)를 대상으로 실시되며, 10월 15일부터 지정 의료기관에서 접종이 가능하다.

이번 독감 및 코로나19 예방접종은 동시 접종이 가능하며, 원활한 진행과 안전한 접종을 위해 2026년 4월 30일까지 순차적으로 시행될 예정이다.

인플루엔자와 코로나19 국가예방접종은 주소지와 관계없이 전국의 지정의료기관에서 접종할 수 있다. 다만, 익산시민 중 취약계층 대상자는 시 보건기관에서만 접종할 수 있다.

시는 백신 수급과 접종 인원 관리를 위해 지정의료기관에 사전 문의 후 방문할 것을 당부하고 있다. 아울러, 접종 대상자는 신분증과 함께 산모수첩·임신확인서 등 대상별 확인 서류를 반드시 지참해야 한다.

이진윤 익산시 보건소장은 "독감과 코로나19의 동시 유행 가능성이 높은 만큼 시민 여러분께서는 반드시 접종 일정에 맞춰 예방접종에 적극 참여해 주시길 바란다"고 말했다.





한편, 접종 기관 정보는 질병관리청 예방접종도우미 누리집 또는 익산시보건소 누리집 공지사항을 통해 확인하면 된다





